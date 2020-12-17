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注意！台南市區本周末活動多 改道避塞車懶人包

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
年底台南市區廟會慶典及大型活動多，交通局與警察局會跨局處合作，透過監視器監控車流狀況，適時引導車流提前改道轉向。記者鄭維真／攝影
年底台南市區廟會慶典及大型活動多，交通局與警察局會跨局處合作，透過監視器監控車流狀況，適時引導車流提前改道轉向。記者鄭維真／攝影

年底台南市區廟會慶典及大型活動多，本周末也有多場廟會及演唱會，預計湧入眾多人潮，台南市交通局指出，為配合活動需求及民眾安全，市府將封閉部分道路，建議長途可使用台17線、和緯路、健康路等外圍道路通過，市區道路則可利用東西向的臨安路、公園南路、民生路，避開市中心封閉道路路段。

台南市長黃偉哲表示，台南市12月每周都有大型活動及廟會慶典，為配合重要慶典並帶動南市發展，部分道路將進行交通管制。交通局長王銘德說，本周末18到20日的活動較集中在中西區，建議長程往南北向的車流使用台17線及台17甲（金華路）、公園路，往東西向車流利用和緯路及健康路，避開市中心封閉道路及可能壅塞路段；短程車行可繞道民族路及成功路，或在府前路提早於西門路左右轉，避開中正路及海安路等封閉路段。

19日、20日因舉辦「HO樂聖誕市集」，屆時河中街及中正路（環河街至金華路）將全段管制，環河街（民生路至金華新路）將進行彈性管制，建議用路人提早避開管制路段，南北向多利用西門路、金華路及中華西路，東西向則建議改道成功路、民族路、府前路及健康路。

13日至20日正德堂舉辦「正德堂建醮大典」，13日起交通管制正德街（中正路至正興街）及正興街（海安路至康樂街），18日至20日將封閉康樂街（中正路至民生路）及單向封閉中正路（海安路至康樂街）北側東向道路，並於19日舉行「普渡植福」活動，增加管制正興街（正興街116巷至海安路）及單向管制金華新路（康樂街至金華路三段）北側西向車道及民生路二段（西門路至國華街）南側東向外車道。

19日、20日在海安路也將舉行「2020海安聖誕節」，活動會場海安路（中正路至民生路）進行交通管制。

市府在18日、19日在永華西側廣場分別舉辦「爵士。樂無限」及「浪漫情歌夜演唱會」，屆時將交通管制南島路、東西南榕大道、建平路（府前11街至永華路），並單向封閉府前路（府前四街至建平路）及建平16街（中華西路至府前四街），同時封閉中華西路與建平16街、府前一街分隔島缺口。另外，永華路西向（東南榕大道至建平路）從今晚6時起禁止停車。

另外，19、20日學甲區「2020全國零四加速賽車」，將封閉市道171線三連路（台17線至南9線）；柳營區「關懷弱勢園遊會」全封柳營區中山西路一段（康樂街至成功街）。

王銘德表示，大台南智慧交通中心透過監視器監控車流狀況，當路況壅塞時，會通知交通警察協助疏導，適時引導車流提前改道轉向。智慧交通中心執勤人員會針對壅塞路口適時調整號誌時制，放寬壅塞路段綠燈秒數，並與警察局合作，及時排除活動範圍違停與交通堵塞。

警察 演唱會 車道

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