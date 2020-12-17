台南耶誕跨年演唱會3周連4場 市府周邊交通管制
2020年即將進入尾聲，台南市府於本月18、19、26及31日晚間在永華市政中心西側廣場舉辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」，分別有本月18日爵士音樂會、19日浪漫情歌演唱會、26日搖滾嘻哈夜演唱會及31日金曲跨年夜演唱會，3周連4場預估吸引數以萬計的民眾嗨翻天，台南市府周邊將進行交通管制，做好萬全準備。
台南市警局第4分局指出，這次系列活動主會場市府西側廣場，將自活動當天下午1時起至晚間12時封閉南島路、東、西南榕大道及建平路東側道路作為行人徒步區，舞台後方府前路段(府前4街至建平路口間)管制淨空，另管制建平路(永華路2段至建平11街間)西側道路路面供機車停放，騎乘機車前來的朋友可停放市政府後方府前路2段人行道、中華西路兒福大樓旁及永華運動中心周邊人行道。
此外，配合會場擺設攤販及工作車輛需求，南島路及建平路停車格自本月17日晚間6時到20日凌晨4時禁止停車，本次活動另新增兩處臨時停車場，一處為運河星鑽區空地，步行約9分鐘可至會場。
另一處為建平3街路與健康1街口臨時停車場，提供350餘席汽車格位，步行時間約10分鐘，其餘會場周邊尚有民生路停車場、停2停車場、建平12街停車場、建平15街停車場、府前停18停車場、臺南生活美學館平面停車場、永華國民運動中心停車場及建平8街停車場等停車空間，共計可提供近1850席汽車格位。
同時，為疏運遠道而來的遊客，交通局此次增開活動免費接駁車往返台南火車站至南台別院，營運時間下午5時至1晚間11時，進場時每10分鐘1班，散場時人滿發車，活動將於永華路（建平路至文平路）西向路段實施公車專用道，該路段將禁止左轉，請用路人留意。
第四分局分局長蔡進閲指出，為有效疏導中華西路車流，活動當日16時起，中華西路北向(府前1街及建平16街2處路口)禁止左轉、建平16街(中華西路至府前4街)改西向單行，以加速車流離場，再次提醒請用路人注意。
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