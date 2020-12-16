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台南文化局辦「米食文化專輯」新書發表會 邀作者分享心得

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
大台南文化叢書出版米食文化專輯發表，作者李進裕（右起）、謝玲玉、邱睦容、張耘書出席分享創作心得。記者謝進盛／攝影
大台南文化叢書出版米食文化專輯發表，作者李進裕（右起）、謝玲玉、邱睦容、張耘書出席分享創作心得。記者謝進盛／攝影

台南市政府文化局今天發表「大台南文化叢書第8輯：米食文化專輯」新書發表會，共有6本，除邀請作者分享作品，現場並有普濟殿前黃家提供的「米糕栫」開栫活動，除分享古早味米糖點心，更讓不少人開了眼界。

文化局這次與蔚藍文化合作出版「大台南文化叢書第8輯：米食文化專輯」6書，由「米食」所拓衍出來的街市空間、日常飲食、歲時節慶、生命禮俗與宗教祭祀等等層面，邀請古都保存再生文教基金會鄭安佑、邱睦容「綿延的餐桌-府城米食文化」、「流轉的街道-府城米糧研究」和聯合報前記者謝玲玉「米食地圖-南瀛米食文化」，分別進行府城與南瀛米食研究與撰述；張耘書「府城米糕栫研究」，以踏實的田調研究法，詳細報導台南唯二製作「米糕栫」的店家及其製作方法。

除專題外也增加時事或重要議題研究；「台南都市原住民」、「台南鳥文化」等二書，分別邀請媒體人曹婷婷、鳥達人李進裕執筆。

文化局長葉澤山指出，「大台南文化叢書」長期深耕，每年幾乎都是規畫中、研究中和出版中同步進行，才能自2010 年縣市合併後迄今出版叢書累積已達66冊，為「台南學」奠下基礎。此次文化局與蔚藍文化合作出版，也期盼結合行銷推廣，讓台南文化叢書為更多人所知。

文化局說，相關書籍已經對外發售，除在網路、實體書店也可向文化局文創發展科洽購，電話（06）2149510轉分機24。

文化局 縣市合併 原住民

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