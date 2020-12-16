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回來了！金石堂新營店關店3年 周五易地開幕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
金石堂台南新營店關店3年，周五將落腳新營三民路重新開幕，醒目招牌已掛上。記者謝進盛／攝影
金石堂台南新營店關店3年，周五將落腳新營三民路重新開幕，醒目招牌已掛上。記者謝進盛／攝影

連鎖書局金石堂書店新營店，3年前不敵店租黯然關門外界愕然，經地方疾呼，金石堂去年在地方社團試水溫反應熱烈，周五將重新開幕，新址落腳三民路上，有100多坪，採複合式經營，也是金石堂旗下首家賣咖啡門市。

實體書店不敵網路等通路，經營不易，金石堂新營店原位於新營區中山路新營警分局正對面，經營已21年，3年前因租金無力負荷與地主協調無解，黯然拉下鐵門撤離，由於新營店是原縣區溪北唯一連鎖書店，地方不捨。

新營區為原台南縣治所在，居民公教人口多，金石堂關門震撼地方，有人稱金石堂關門，關掉的不是一間書店，而是地方長年掛在嘴邊的「溪北（新營）邊緣化」最佳寫照。臉書地方社團討論度不減，引起業者正視，去年在網路詢問回歸可行性，許多鄉親熱烈回應，最後決定重回新營。

新營區公所也主動與業者接洽，協助提供包括台糖新營糖廠等多處地點，最後業者相中三民路自來營運所對面一樓店面，約有110坪，簽下5年租約，據知租金比之前降很多，據知，月租金低於10萬元，詳細租金業者不願透露。

目前現址已掛上金石堂著名黃橘色招牌，工作人員忙最後裝潢、書籍上架等瑣事，確定周五開幕，至明年1月初，也會推出一系列活動。

包括單筆消費滿499元送修正帶、單筆消費滿1000元8折優惠，申辦i閱讀會員享門市9折優惠等，未來將採複合式經營兼賣咖啡，也是金石堂全台各書局首家，除希望增加業外營收，也推廣書香、咖啡香。

新營區長魏文貴說，實體書店經營不易，未來公所也會加強與業者交流，提供必要協助，一起打造書香城市。

金石堂 咖啡

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