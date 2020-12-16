嘉縣梅山國中全縣中小運勇奪27金 能文能武多元發展

嘉義縣梅山國中參加全縣中小學運動會，拿下27面金牌，成績再創新高，梅山國中校長劉彥碩相信「英雄出少年」，除了運動項目，也積極培育學生課業、課外活動等，相信孩子們在未來都能在舞台上發光發熱。

梅山國中在田徑、游泳、柔道、角力等項目成績都相當卓越，個人項目共計24金、5銀、10銅；團體部分則囊括國男角力、國男柔道、國女游泳，堪稱「三冠王」。

今年嘉義縣中小學運動會，梅山國中柔道隊奪牌率百分之百，9位選手拿下8金1銀；角力項目，14位選手獲得11金，游泳則拿下4金2銀，其他各項目也有出色表現。

梅山國中校長劉彥碩表示，學校發展體育多年，有角力、田徑、木球三項專長，尤以角力項目，連續兩年培育出多名國手，劉彥碩相信，「英雄出少年」，未來都會有很好的發展。

劉彥碩表示，體育班因總量管制，體育班每年是否成班一直充滿未知數。幸虧各方極力奔走爭取支持，才得以持續營運。

校長劉彥碩特別指出，梅山國中除了體育班表現出色，也同樣重視學業成績，會考成績在縣內屬一屬二，校方也重視生活教育及發展多元社團，尚有戶外探險、桌遊、管樂、舞旗、皮影戲、科學探索、程式設計及AI課程等。

劉彥碩說，校方在新課綱「素養」導向下，希望每位學生在課業之餘，能探索自我，培養另一種特長，給予明確目標，培養成就感，讓所有的孩子都能在全國舞台上發光發熱。