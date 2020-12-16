雲林北港朝天宮驚現超美聖誕樹 中西聖母合體幫助植物人

媽祖廟前驚現超美聖誕樹！北港朝天宮首度打造「植愛聖誕樹」，為植物人募集資源，「宗教無國界、愛心不分你我」董事長蔡咏锝說，希望藉年節氣氛一起為全球祈福，並幫助植物人度過資源寒冬。

創世基金會斗六分院院長張曉蓉、縣府文化觀光處副處長陳美燕、北港朝天宮董事長蔡咏锝及縣議員黃美蘭等人，手拿東方Q版媽祖及西方聖母像，「中西合璧」一起點亮植愛樹。

張曉蓉說，受新冠肺炎疫情影響，創世基金會愛心捐款銳減，植物人常年安養經費更呈現低水位，遇上前所未有的困境，幸北港朝天宮挺身而出，藉由媽祖力量號召各界善士關懷弱勢。

蔡咏锝表示自己先前參與過創世基金會到府關懷植物人活動，深刻體會植物人家庭困境，也感受到其家屬的辛苦，因此朝天宮認助尾牙送禮到宅活動10萬元，發揚媽祖慈悲精神，也盼有更多人響應。

陳美燕說，聖誕樹點燈活動時間即日起至12月27日止，歡迎大家一同在朝天宮廟埕用愛妝點植愛樹，認助者可索取鈴鐺、聖誕襪、星星等造型祝福小卡，寫下祈福心願，認助專線可洽詢05-5377855。