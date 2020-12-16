助弱勢 嘉縣義竹鄉同鄉會理事長返鄉捐平安箱

全家便利商店都可捐贈、申請及領取平安箱，十分方便。嘉義縣義竹鄉同鄉會理事長暨禮客集團董事長翁素蕙，為家鄉爭取250個名額，造福故鄉，平安箱內有米，罐頭等照顧弱勢，翁素蕙下午回家鄉義竹捐贈，縣長翁章梁頒感謝狀，感恩她的善心義舉。

全球定位公司2012年開發「行動村里平台」，幫弱勢邊緣戶解決困境，全家便利2019年加入這項計畫，義竹同鄉會理事長翁素蕙爭取1500個平安箱造福家鄉，下午由翁章梁及鄉長黃阿家陪同，在義竹鄉公所前發放，翁素蕙允諾明年擴及全縣357個村里，讓愛的力量延伸到需要幫助角落。

「村里平安箱」是「行動村里公益平台」，103年起針對邊緣戶有物資需求，無法取得政府補助困境設計的「社會創新」方案，6年累計發出10萬個平安箱，幫助1.5萬個邊緣家庭，平安箱市價700元。

全家便利去年11月加入平台，在全國3700多家便利商店都可捐贈、申請及領取平安箱，申請容易，只需透過全家FamiPort列印申請表、傳送村里長，資格審核通過就能在最短時間獲得平安箱。