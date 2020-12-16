聽新聞
test
0:00 / 0:00
助弱勢 嘉縣義竹鄉同鄉會理事長返鄉捐平安箱
全家便利商店都可捐贈、申請及領取平安箱，十分方便。嘉義縣義竹鄉同鄉會理事長暨禮客集團董事長翁素蕙，為家鄉爭取250個名額，造福故鄉，平安箱內有米，罐頭等照顧弱勢，翁素蕙下午回家鄉義竹捐贈，縣長翁章梁頒感謝狀，感恩她的善心義舉。
全球定位公司2012年開發「行動村里平台」，幫弱勢邊緣戶解決困境，全家便利2019年加入這項計畫，義竹同鄉會理事長翁素蕙爭取1500個平安箱造福家鄉，下午由翁章梁及鄉長黃阿家陪同，在義竹鄉公所前發放，翁素蕙允諾明年擴及全縣357個村里，讓愛的力量延伸到需要幫助角落。
「村里平安箱」是「行動村里公益平台」，103年起針對邊緣戶有物資需求，無法取得政府補助困境設計的「社會創新」方案，6年累計發出10萬個平安箱，幫助1.5萬個邊緣家庭，平安箱市價700元。
全家便利去年11月加入平台，在全國3700多家便利商店都可捐贈、申請及領取平安箱，申請容易，只需透過全家FamiPort列印申請表、傳送村里長，資格審核通過就能在最短時間獲得平安箱。
翁素蕙為家鄉爭取每戶領取6份平安箱，內有米、麵食、罐頭等民生物品，在上月16日及昨天發送，翁章梁頒感謝狀給翁素蕙、「行動村里平台」執行長林攸信及全家便利店，翁素蕙另代表同鄉會捐母校義竹國小20萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言