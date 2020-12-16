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囤積垃圾外運焚化卡關 雲林縣封膜打包解決燃眉之急

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣啟動垃圾封膜打包作業，緩解囤積垃圾處理問題。記者陳苡葳／攝影
雲林縣啟動垃圾封膜打包作業，緩解囤積垃圾處理問題。記者陳苡葳／攝影

雲林縣近來發生6起垃圾場火警，燒出垃圾問題。據環保局統計，縣內每日新產垃圾量約320噸，其中210噸需委外焚化處理，近期遇上各縣市焚化廠進入歲修或整備期，垃圾如何處理成為相當棘手問題。縣長張麗善表示，目前先暫置在各鄉鎮公所掩埋場，並在衛生掩埋場執行封膜打包，已完成約5萬4千噸打包量，預計2年內再完成4萬噸打包量。

張麗善說，縣內垃圾委外焚化量從140噸降到30噸，垃圾場內滿坑滿谷的囤積垃圾暫無解，當前先啟動封膜打包，其中斗六市完成5019噸、古坑鄉本月初啟動，目前該場有7900噸垃圾，預計打包5000噸，平均每天打包200至250噸，另外林內鄉、元長鄉、斗南鎮等也準備進行打包作業，明年7月前計將打包4萬噸垃圾。

張麗善表示，雲林縣獲環保署補助4814萬元，投入垃圾前處理及打包計畫，包括垃圾破袋、分選、壓縮及打包，經處理和壓縮封膜打包後，能提高密度並減少體積，除能提升掩埋場空間運用，垃圾場至少可再活化3年，也可防止垃圾飛散、病媒蚊滋生，並有效阻絕異味飄散。

張麗善呼籲民眾應在前端做好垃圾分類，勿將廚餘倒入一般垃圾中，否則後端垃圾處理易產生沼氣及惡臭，衍生後續環境衛生和公共安全等問題。

雲林縣獲環保署補助4814萬元，投入垃圾前處理及打包計畫，已完成約5萬4千噸打包量。記者陳苡葳／攝影
雲林縣獲環保署補助4814萬元，投入垃圾前處理及打包計畫，已完成約5萬4千噸打包量。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右一）今天前往古坑鄉衛生掩埋場視察垃圾打包情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右一）今天前往古坑鄉衛生掩埋場視察垃圾打包情形。記者陳苡葳／攝影

張麗善

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