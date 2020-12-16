台鐵永康站長退休 新站長與胞兄都曾任永康站長

台鐵台南永康火車站今天下午辦理新卸任站長交接典禮，原站長謝博文服務台鐵37年決定提前退休，由雲林林內站長曾俊銘升任，巧合的是，曾俊銘的哥哥曾清楠也是台鐵人，也曾擔任永康站長，呈現另類「傳承」意味。

交接典禮在永康車站辦公室舉行，由台鐵高雄運務段段長徐竹平到場監交，徐竹平曾是謝博文的台鐵「徒弟」，61歲的謝博文因生涯規畫決定提前退休，已在昨天生效。

下午出席時謝博文再度穿上台鐵制服，致詞時更以明朝著名文學家楊慎「廿一史彈詞」第三段說秦漢開場詞「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事，都付笑談中。」闡述當前心境。

謝博文也叮嚀台鐵同仁不是常言所稱「愛拚才會贏」，而是「要贏才會拚」。他說，一輩子都在台鐵打拚，已是花甲之年，該告老還鄉，過過閒雲野鶴的生活了。多名同仁也感謝謝博文平日在工作上提點，台鐵中洲站長張明仁一度哽咽紅了眼眶。

58歲新任站長曾俊銘，畢業於成大附工測量科，又自修空大，在台鐵基層服務30年，巧合的是曾俊銘的二哥曾清楠多年前曾任永康站長，為「永保安康」紀念車票強力推手過程之一，目前台鐵嘉義車班主任一職，如今兄弟倆都曾在台鐵永康站先後擔任站長。