嘉義市平安箱每里10戶名額開放申請 為邊緣戶送暖

行動村里公益平台長年推動捐贈村里平安箱給邊緣戶，嘉義縣義竹同鄉會理事長翁素蕙10月為嘉義縣市各爭取250個名額，回饋故鄉，有鑑嘉義市的84里中，仍有一些邊緣家庭需要幫助，翁今再向主辦單位爭取每個里10戶名額，希望提供邊緣戶溫飽。

平安箱市價700元，內含米、麵、米粉、罐頭類和油品等民生物資，嘉義市長黃敏惠今天在婦女福利服務中心主持村里平安箱說明會，致贈感謝狀給全家便利商店、村里公益平台及翁素蕙，表達誠摯的謝意。

翁素蕙表示，幼時住在義竹鄉，後來到台北生活，作為嘉義人是很引以為榮，共同想辦法幫助嘉義市有需要的人，還要思考如何讓里長更了解、更方便，受助者更有尊嚴，透過村里平安箱，能讓有需要的人更直接得到幫助，讓大家感到溫暖。

行動村里公益平台執行長林攸信說，以前村里平安箱多在北部，這次由翁理事長牽線，並與全家合作，把平安箱的力量進一步往中南部推廣，嘉義市是第一站。10月份已幫助250個家庭，接下來會讓84里、至少有10個家庭可馬上受惠，也希望後續能在嘉義市生根、發揚。

「村里平安箱」是行動村里公益平台」從民國103年開始，針對邊緣戶的社會創新方案，6年來累計已發出10萬箱平安箱，幫助1萬5,000個邊緣家庭，跨20縣市、逾1500個村里去年11月起與全家便利商店一起推動，目前全國的全家便利商店，都可以捐贈、申請及領取平安箱，十分方便。