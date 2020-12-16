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56年最大乾旱曾文水庫清淤成果豐碩 無償提供民眾取用

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫今年清於成果豐碩，無償提供民眾取用。圖／南水局提供
曾文水庫今年清於成果豐碩，無償提供民眾取用。圖／南水局提供

曾文水庫面臨台灣56年來最大乾旱，南區水資源局把握枯水期持續以多元方式加速清淤，除傳統陸挖及河道疏通方式外，另增加抽泥及水運方式以擴大清淤能量，年清淤量已從民國99年的80萬立方公尺逐年提升至今年達390萬立方公尺，不僅達成水庫淤積零成長，更較去年增加155萬立方公尺庫容，未來將再加強清淤能量，期逐年恢復庫容。

南水局表示，目前清除之淤泥已暫置於曾文水庫二號橋上游段，並透過南區水庫清淤土方媒合平台供政府機關申請。另外民眾如有需求，也可於申請後自備機具採取使用，南水局將無償提供，共同加速去化水庫淤泥。請向曾文水庫管理中心申請（06）5753251轉6501

南水局指出，目前台南地區民生及產業用水主要由南化水庫、曾文水庫與烏山頭水庫供應，3座水庫15日合計蓄水量為2億3900萬立方公尺，除民生及產業用水無虞外，二期稻作已順利完成供灌。南水局將持續日日監看水情，適時邀請各用水單位檢討供水措施，並加速清淤進度，以確保台南地區用水無虞。

南化水庫 二期稻作 水資源

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