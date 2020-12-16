快訊

從陪聊聯想到陪酒，誰在物化擺攤聊天的北一女學生？

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白永恩台南「恩典工坊」今成立 盼助身障者跳脫障礙

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
白永恩神父社會福利基金會今天在台南成立身心障礙者社區日間作業工坊。圖／白永恩台南恩典工坊提供
白永恩神父社會福利基金會今天在台南成立身心障礙者社區日間作業工坊。圖／白永恩台南恩典工坊提供

白永恩神父社會福利基金會今天在台南成立「恩典工坊」，希望透過植栽藝術創作、多元主題課程、文康休閒、健康促進以及社會適應等活動，幫助在地成年身障者跳脫障礙，能自立生活、參與社區，找到自我的成就感。

22歲小婉在2歲時因車禍傷及腦部，多重障礙、走路不穩，但她仍然努力完成嘉藥餐旅系學業。小婉的母親擔任居服員，獨自照顧她並支撐家中開銷，雖然曾幫小婉批雜貨到街頭義賣，收入和學習還是很有限，直到今年10月小婉通過試作進入白永恩基金會恩典工坊，現在已會獨立完成炒空心菜，回到家裡也很積極幫忙母親做家事。

位於台南市北區開元路巷弄裡的「恩典工坊」運用天主堂空間、教會人力與社區資源，希望幫助身障者就近參與有特色的活動，減輕家庭照顧者壓力，同時也可依照個別需求連結資源。白永恩神父基金會執行長宗景宜表示，身障青年從學校畢業之後還很年輕，希望幫助他們生活更豐富、更有意義。

宗景宜指出，感謝台南市政府補助部分經費成立「恩典工坊」，目前各項服務已展開，歡迎有意願、具有生活及交通自理能力，且白天未安置於社會福利機構、精神復健機構的15歲以上身心障礙者報名，可參與每周作業活動20小時。

身障者 神父 復健

延伸閱讀

台東縣表揚績優超額進用單位 盼為身障者爭取工作機會

國際身心障礙者日 喚起關懷支持身障者

拔牙命案後 嘉市議員提案身心障者每月保健牙齒一次

台東醫院身心病友畫展 畫作讓醫護和民眾瞪大了眼

相關新聞

綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近期有網友組團隊用彈弓圍捕，將獵捕照片影片貼上網，大批綠鬣蜥被五花大綁，引發網...

台灣最美風景是人！嘉義出現排隊捐救護車現象

嘉義市消防局統計去年緊急救護出勤達1萬4千餘件，今年無生命跡象送醫也達284人，民間見救護量龐大，捐救護車頻繁不斷，但一...

避資安問題！台南市府擁49架陸製無人機 113年汰換完畢

美國、日本相繼因資安疑慮停用中國大陸製無人機，台南市政府目前共有57架無人機，近9成都是陸製，市府已要求相關機關依照採購...

台鐵永康站長退休 新站長與胞兄都曾任永康站長

台鐵台南永康火車站今天下午辦理新卸任站長交接典禮，原站長謝博文服務台鐵37年決定提前退休，由雲林林內站長曾俊銘升任，巧合...

嘉義市平安箱每里10戶名額開放申請 為邊緣戶送暖

行動村里公益平台長年推動捐贈村里平安箱給邊緣戶，嘉義縣義竹同鄉會理事長翁素蕙10月為嘉義縣市各爭取250個名額，回饋故鄉...

56年最大乾旱曾文水庫清淤成果豐碩 無償提供民眾取用

曾文水庫面臨台灣56年來最大乾旱，南區水資源局把握枯水期持續以多元方式加速清淤，除傳統陸挖及河道疏通方式外，另增加抽泥及...

白永恩台南「恩典工坊」今成立 盼助身障者跳脫障礙

白永恩神父社會福利基金會今天在台南成立「恩典工坊」，希望透過植栽藝術創作、多元主題課程、文康休閒、健康促進以及社會適應等...

影／嘉義酒廠十樓高網美景點 19日高粱酒節限時開放

嘉義酒廠為慶祝釀造高粱酒70週年，本月19日上午7時將於園區內舉辦「高粱酒文化節嘉年華會」，除有園遊會、調酒比賽、等活動...

台南耶誕跨年演唱會來了！田馥甄、周興哲本周末首登場

台南市政府新聞處主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」，18日晚間7時將由「爵士∙樂無限」音樂會為接續4場演唱會開啟序幕...

捐血送高鐵紀念品 高鐵嘉義站周五寒冬捐血傳愛

高鐵嘉義站鑑於寒冬血荒，為善盡企業社會責任，實踐在地關懷，定後天18日舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」，完成捐血者可獲得「高鐵造...

苦等20載草嶺小隊成立了！張麗善：壯大雲林山區消防資源

古坑鄉為雲林縣轄域最廣、山地最多的鄉鎮，約有8千住戶，但救災、救護僅有古坑分隊能就近馳援，尤其草嶺、石壁遠在山區，從古坑...

詹龍欄發動親友捐250萬元助弱勢 東山公所頒發感謝狀

前槍擊要犯詹龍欄的父親詹明通上月病故，感念父親養育之恩，詹龍欄日前發動親友捐助善款250萬元給東山區公所，已轉匯給低收入...

熱門新聞

1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

6600元調高到8800元 苗栗縣元旦起生育津貼加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。