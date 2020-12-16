白永恩台南「恩典工坊」今成立 盼助身障者跳脫障礙

白永恩神父社會福利基金會今天在台南成立「恩典工坊」，希望透過植栽藝術創作、多元主題課程、文康休閒、健康促進以及社會適應等活動，幫助在地成年身障者跳脫障礙，能自立生活、參與社區，找到自我的成就感。

22歲小婉在2歲時因車禍傷及腦部，多重障礙、走路不穩，但她仍然努力完成嘉藥餐旅系學業。小婉的母親擔任居服員，獨自照顧她並支撐家中開銷，雖然曾幫小婉批雜貨到街頭義賣，收入和學習還是很有限，直到今年10月小婉通過試作進入白永恩基金會恩典工坊，現在已會獨立完成炒空心菜，回到家裡也很積極幫忙母親做家事。

位於台南市北區開元路巷弄裡的「恩典工坊」運用天主堂空間、教會人力與社區資源，希望幫助身障者就近參與有特色的活動，減輕家庭照顧者壓力，同時也可依照個別需求連結資源。白永恩神父基金會執行長宗景宜表示，身障青年從學校畢業之後還很年輕，希望幫助他們生活更豐富、更有意義。

宗景宜指出，感謝台南市政府補助部分經費成立「恩典工坊」，目前各項服務已展開，歡迎有意願、具有生活及交通自理能力，且白天未安置於社會福利機構、精神復健機構的15歲以上身心障礙者報名，可參與每周作業活動20小時。