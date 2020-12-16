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影／嘉義酒廠十樓高網美景點 19日高粱酒節限時開放
嘉義酒廠為慶祝釀造高粱酒70週年，本月19日上午7時將於園區內舉辦「高粱酒文化節嘉年華會」，除有園遊會、調酒比賽、等活動，今年更首度開放10層樓高小麥倉庫，邀請民眾參觀體驗。
嘉義酒廠廠長黃永育表示，今年高粱酒文化節結合民雄文教基金會以酒香、秘境、公益為主軸，活動當天除了愛心義賣會和「竹葉青調酒大賽」外，酒品特賣會將展示台灣各式高梁酒，免費品評各類台酒產品。
另活動當天最吸睛的莫過「走讀民雄」活動，嘉義酒廠首度開放私房景點，29公尺高的小麥倉庫，是老一輩眼中的嘉義地標，活動當天舉辦登高比賽，黃永育說，廠內241個員工，上去過的不超過50名，樓高視野佳，幸運的話甚至能遠眺雲林麥寮。
嘉義酒廠民國39年成功研發高粱酒，是台灣第一座產製高粱酒的酒廠，有「高粱酒原鄉」美名，黃永育說，嘉義酒廠當初將技術轉移至金門與馬祖，才有今日的金門與馬祖東引高粱酒，活動當天也將邀請39位39年次民眾一同歡慶。
黃永育表示，希望在後疫情時代，刺激經濟發展之餘，能夠幫助弱勢團體，報名費200元將全數捐予民雄若竹兒基金會，另外廠方也和嘉義市美術協會合作，彩繪酒甕義賣，目前20個酒甕已全數售罄。
活動當日7時30分報名，報名費200元可兌同值愛心園遊券，走完全部行程，可再獲贈三杯雞泡麵和黑麥汁各一，詳請可撥打電話05 221 5721 。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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