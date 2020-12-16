台南耶誕跨年演唱會來了！田馥甄、周興哲本周末首登場

台南市政府新聞處主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」，18日晚間7時將由「爵士∙樂無限」音樂會為接續4場演唱會開啟序幕，19日「浪漫情歌夜」首波演唱會將有田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑等卡司，下午6時半開始，地點在永華市政中心市政廣場。

新聞處指出，「爵士∙樂無限」音樂會原訂在億載金城以索票方式舉辦，但民眾響應過於熱烈，市府擔心場地無法容納大量樂迷，因此將地點改到市府西側廣場，希望讓參加的朋友不用搶票，可以更輕鬆地欣賞交響樂的演出。本次音樂會除了有國家交響樂南下演出外，更邀請來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁賀肯斯，以及英國熱播電視劇《唐頓莊園》的主題曲演唱者Mary-Jess，還有台灣美聲歌手王若琳一同帶來精采演出。

國家交響樂團(NSO)部分將有20名音樂好手，加上5名重量級的爵士樂手同台，例如邁爾士·戴維斯的《Four》、艾靈頓公爵的《It don't mean the thing》等爵士名曲之外，另邀請知名歌手王若琳翻唱中、日、粵語經典情歌。

市府呼籲，配合中央公布的「因應秋冬疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊，並戴口罩保障自己與他人安全。