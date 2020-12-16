捐血送高鐵紀念品 高鐵嘉義站周五寒冬捐血傳愛

高鐵嘉義站鑑於寒冬血荒，為善盡企業社會責任，實踐在地關懷，定後天18日舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」，完成捐血者可獲得「高鐵造型三合一無針訂書機」或「高鐵盥洗包」精美紀念品。

高鐵嘉義站號召員工挽袖捐血獻愛心，呼籲熱心民眾一同加入捐血行列，體驗助人最樂的真諦！高鐵「寒冬送暖捐血傳愛」活動從2012年舉辦至今邁入第9年，累計超過1萬名捐血人熱情參與，共募集1萬8868 袋熱血。

高鐵希望社會大眾即使面對新冠肺炎疫情，仍能踴躍發揮愛心，為血庫挹注血源，參加捐血應注意自身健康，也要自備口罩並全程佩戴。

高鐵嘉義站希望藉「捐血傳愛」活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力，讓高鐵列車，不僅傳遞旅運速度，更加滿載愛心與溫暖，讓高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點運具，更是引領進步、創造美好的生活平台」！

高鐵嘉義站捐血傳愛活動，定18日周五在嘉義站1號出口臨停接送區舉行，時間為上午9點半到下午4點半。