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苦等20載草嶺小隊成立了！張麗善：壯大雲林山區消防資源

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林古坑草嶺消防小隊今天正式成立，縣長張麗善（右五）、消防局長林文山（左四）及地方人士皆到場揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑草嶺消防小隊今天正式成立，縣長張麗善（右五）、消防局長林文山（左四）及地方人士皆到場揭牌。記者陳苡葳／攝影

古坑鄉為雲林縣轄域最廣、山地最多的鄉鎮，約有8千住戶，但救災、救護僅有古坑分隊能就近馳援，尤其草嶺、石壁遠在山區，從古坑市區上去一趟得花上1個多小時車程，經過20多年爭取，今年終獲民眾無償提供私地，順利編設草嶺小隊，隊部今天正式揭牌，義消分隊同步由縣長張麗善授旗成軍，地方上下舉杯歡騰、烤大豬慶祝。

古坑分隊有14名消防人員，肩負全鄉救災、救護等勤務，並待命支援其他地區。第一線人員指出，古坑鄉平地、山區距離相差甚遠，一趟車程最快也需1個多小時，山上住民約200多戶，依山區地形四散居住，不利救災、救護，今年單是草嶺地區就有26件緊急救護案。

草嶺地區長年無消防隊，1997年開始，消防局將1輛消防車放置在草嶺義消分隊長陳榮源家，並由陳員駕駛，配合義消前往火災現場即時出勤，至今消防車已汰換3次。

尤其歷經921大地震後，主要道路受損，使得山區資源更為匱乏，張麗善指出，地方上長年表達編設消防隊訴求，經多次溝通協調，永利飯店草嶺阿嬤劉郭合表示願意提供40坪私人土地讓消防車輛停放，另草嶺社區發展協會理事長葉世堯無償提供社區活動中心做為辦公室。

「有大家真好！」張麗善感動地說，地方善行義舉催生草嶺小隊，今年終於達成大家多年心願，今起有2輛消防車、1輛救護車及1台勤務車進駐，編制8名消防人員。

草嶺義消分隊在隊部揭牌啟用後，同步由張麗善授旗、正式成軍，陳榮源擔任首任分隊長。消防局長林文山指出，目前有18名義消成員，目標是招募3班共30名成員，歡迎有志民眾加入義消行列，壯大山區消防救援人力。

張麗善說，隨著草嶺地區聯外道路陸續修復，包括南投縣府投3千萬元墊高鋪平149乙線4處髮夾彎，並開放大型遊覽車駛進草嶺，149甲線明年也將全線通車，草嶺地區恢復生機指日可待，加上草嶺小隊成立，當地安全網也更加完善。

雲林古坑草嶺地區民眾等候多年，草嶺消防小隊今天終於揭牌啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑草嶺地區民眾等候多年，草嶺消防小隊今天終於揭牌啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局草嶺義消分隊今天同步由縣長張麗善（中）授旗成軍，由陳榮源（右）擔任首任分隊長，消防局長林文山（左）見證。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局草嶺義消分隊今天同步由縣長張麗善（中）授旗成軍，由陳榮源（右）擔任首任分隊長，消防局長林文山（左）見證。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局草嶺小隊今天正式揭牌，地方烤大豬慶祝，熱鬧歡騰。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局草嶺小隊今天正式揭牌，地方烤大豬慶祝，熱鬧歡騰。記者陳苡葳／攝影

草嶺 古坑 張麗善

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