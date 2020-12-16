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詹龍欄發動親友捐250萬元助弱勢 東山公所頒發感謝狀
前槍擊要犯詹龍欄的父親詹明通上月病故，感念父親養育之恩，詹龍欄日前發動親友捐助善款250萬元給東山區公所，已轉匯給低收入戶、中低收入戶。
東山區公所今舉行感謝茶會，詹龍欄並未現身，由詹的外甥民進黨台南市黨部東山區主任張新斛代表詹出席，台南市議員李偉智也到場感謝詹家照顧地方弱勢。
張新斛說，詹龍欄單純就是感念父親，發動周遭親友，捐贈給東山區69戶低收入戶每戶1萬元、中低收入戶232戶每戶5000元，另外社區老人共餐費約65萬元、東山區大客里活動中心視聽設備4萬元。
東山區長呂煌男說對於詹家善行敬表謝意，也代表公所頒發感謝狀，他說，下月23日公所將在大客里活動中心辦理全區低收入戶、中低收入戶參加感恩圍爐餐會，也籲請各界持續關懷弱勢者。
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