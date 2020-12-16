9千歲國樂天團 下周挑戰全國最長壽音樂會

嘉義縣是全國老化比例最高縣市，長輩活躍老化，27日嘉義八個長青國樂團，總共130名在地素人樂手，團員平均近70歲，合計9100歲，堪稱九千歲國樂天團，要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」。

上午水上鄉長青及橋下國樂團共46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，為27日表演暖場宣傳，嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲指揮，演奏桃花鄉、草螟仔弄雞公等名曲，演出精彩，北回藝術文教基金會董事長林進一與董監事及大批觀眾聆賞，鼓掌喝采。

演奏團員當中最受注目是，議員王啟澧的83歲老母親陳阿燦，陳阿燦專注地拉著二胡演奏，王啟澧到場聆聽母親與團員表演，大為讚賞喝采。

「老有所用，老有所樂」，水上鄉長青國樂團是即將公演的8個在地長青樂團之一，由陳阿燦號召成立，團員有退休老師、公務員及家庭主婦等，大部分團員都未接觸過樂器，從頭學習，每周在璿宿上天宮旁教室學習。隨著學員不斷精進，樂團聲部開始多樣化，加入笛子、揚琴及洞簫等，頗具業餘國樂團的水準。

陳阿燦說，老來學樂器，要比年輕人更用心、更有毅力，看到成員從「樂盲」到能上台演出，內心無比喜悅。她說，學音樂能刺激腦力，增強反應力，是很好的老人休閒活動，可說是「樂來樂有趣」。