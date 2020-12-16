聽新聞
test
0:00 / 0:00
9千歲國樂天團 下周挑戰全國最長壽音樂會
嘉義縣是全國老化比例最高縣市，長輩活躍老化，27日嘉義八個長青國樂團，總共130名在地素人樂手，團員平均近70歲，合計9100歲，堪稱九千歲國樂天團，要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」。
上午水上鄉長青及橋下國樂團共46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，為27日表演暖場宣傳，嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲指揮，演奏桃花鄉、草螟仔弄雞公等名曲，演出精彩，北回藝術文教基金會董事長林進一與董監事及大批觀眾聆賞，鼓掌喝采。
演奏團員當中最受注目是，議員王啟澧的83歲老母親陳阿燦，陳阿燦專注地拉著二胡演奏，王啟澧到場聆聽母親與團員表演，大為讚賞喝采。
「老有所用，老有所樂」，水上鄉長青國樂團是即將公演的8個在地長青樂團之一，由陳阿燦號召成立，團員有退休老師、公務員及家庭主婦等，大部分團員都未接觸過樂器，從頭學習，每周在璿宿上天宮旁教室學習。隨著學員不斷精進，樂團聲部開始多樣化，加入笛子、揚琴及洞簫等，頗具業餘國樂團的水準。
陳阿燦說，老來學樂器，要比年輕人更用心、更有毅力，看到成員從「樂盲」到能上台演出，內心無比喜悅。她說，學音樂能刺激腦力，增強反應力，是很好的老人休閒活動，可說是「樂來樂有趣」。
「賢拜音樂會」指導老師，由嘉義民族管弦樂團音樂顧問蔡明志老師及團長呂翼雲擔任。呂團長引用聖經「長輩仍能領軍勝仗」，期許27日公演是特別的樂齡音樂會，歡迎民眾前來聆聽，分享九千歲國樂天團美妙精彩樂音。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言