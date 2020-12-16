快訊

新竹男闖中橫40天奇蹟生還 登山專家點出躲洞穴是關鍵

中國包商銀行債務全額減記，江派「明天系」成祭品？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9千歲國樂天團 下周挑戰全國最長壽音樂會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義九千歲國樂天團下周要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」，上午水上鄉長青及橋下國樂團46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，為公演暖場宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義九千歲國樂天團下周要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」，上午水上鄉長青及橋下國樂團46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，為公演暖場宣傳。記者魯永明／攝影

嘉義縣是全國老化比例最高縣市，長輩活躍老化，27日嘉義八個長青國樂團，總共130名在地素人樂手，團員平均近70歲，合計9100歲，堪稱九千歲國樂天團，要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」。

上午水上鄉長青及橋下國樂團共46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，為27日表演暖場宣傳，嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲指揮，演奏桃花鄉、草螟仔弄雞公等名曲，演出精彩，北回藝術文教基金會董事長林進一與董監事及大批觀眾聆賞，鼓掌喝采。

演奏團員當中最受注目是，議員王啟澧的83歲老母親陳阿燦，陳阿燦專注地拉著二胡演奏，王啟澧到場聆聽母親與團員表演，大為讚賞喝采。

「老有所用，老有所樂」，水上鄉長青國樂團是即將公演的8個在地長青樂團之一，由陳阿燦號召成立，團員有退休老師、公務員及家庭主婦等，大部分團員都未接觸過樂器，從頭學習，每周在璿宿上天宮旁教室學習。隨著學員不斷精進，樂團聲部開始多樣化，加入笛子、揚琴及洞簫等，頗具業餘國樂團的水準。

陳阿燦說，老來學樂器，要比年輕人更用心、更有毅力，看到成員從「樂盲」到能上台演出，內心無比喜悅。她說，學音樂能刺激腦力，增強反應力，是很好的老人休閒活動，可說是「樂來樂有趣」。

「賢拜音樂會」指導老師，由嘉義民族管弦樂團音樂顧問蔡明志老師及團長呂翼雲擔任。呂團長引用聖經「長輩仍能領軍勝仗」，期許27日公演是特別的樂齡音樂會，歡迎民眾前來聆聽，分享九千歲國樂天團美妙精彩樂音。

水上鄉長青國樂團由議員王啟澧的83歲老母親陳阿燦號召成立，陳阿燦專注地拉著二胡演奏。記者魯永明／攝影
水上鄉長青國樂團由議員王啟澧的83歲老母親陳阿燦號召成立，陳阿燦專注地拉著二胡演奏。記者魯永明／攝影
嘉義九千歲國樂天團下周要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」，上午水上鄉長青及橋下國樂團46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，為公演暖場宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義九千歲國樂天團下周要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」，上午水上鄉長青及橋下國樂團46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，為公演暖場宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義九千歲國樂天團下周要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」，上午水上鄉長青及橋下國樂團46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，吸引大批觀眾。記者魯永明／攝影
嘉義九千歲國樂天團下周要挑戰全國最長壽「最炫賢拜音樂會」，上午水上鄉長青及橋下國樂團46名長輩團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場演奏，吸引大批觀眾。記者魯永明／攝影
議員王啟澧(右)到場聆聽83歲老母親陳阿燦(左)演奏表演，對團員表演大為讚賞喝采。記者魯永明／攝影
議員王啟澧(右)到場聆聽83歲老母親陳阿燦(左)演奏表演，對團員表演大為讚賞喝采。記者魯永明／攝影

樂團 國樂 嘉義

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

彰化市立管弦樂團26日演出 明開放索票進場

台中爵士線上音樂節 艾怡良丶官靈芝應邀開唱

阿里山日出印象音樂會 參與民眾要戴口罩

相關新聞

綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近期有網友組團隊用彈弓圍捕，將獵捕照片影片貼上網，大批綠鬣蜥被五花大綁，引發網...

台灣最美風景是人！嘉義出現排隊捐救護車現象

嘉義市消防局統計去年緊急救護出勤達1萬4千餘件，今年無生命跡象送醫也達284人，民間見救護量龐大，捐救護車頻繁不斷，但一...

避資安問題！台南市府擁49架陸製無人機 113年汰換完畢

美國、日本相繼因資安疑慮停用中國大陸製無人機，台南市政府目前共有57架無人機，近9成都是陸製，市府已要求相關機關依照採購...

白永恩台南「恩典工坊」今成立 盼助身障者跳脫障礙

白永恩神父社會福利基金會今天在台南成立「恩典工坊」，希望透過植栽藝術創作、多元主題課程、文康休閒、健康促進以及社會適應等...

影／嘉義酒廠十樓高網美景點 19日高粱酒節限時開放

嘉義酒廠為慶祝釀造高粱酒70週年，本月19日上午7時將於園區內舉辦「高粱酒文化節嘉年華會」，除有園遊會、調酒比賽、等活動...

台南耶誕跨年演唱會來了！田馥甄、周興哲本周末首登場

台南市政府新聞處主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」，18日晚間7時將由「爵士∙樂無限」音樂會為接續4場演唱會開啟序幕...

捐血送高鐵紀念品 高鐵嘉義站周五寒冬捐血傳愛

高鐵嘉義站鑑於寒冬血荒，為善盡企業社會責任，實踐在地關懷，定後天18日舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」，完成捐血者可獲得「高鐵造...

苦等20載草嶺小隊成立了！張麗善：壯大雲林山區消防資源

古坑鄉為雲林縣轄域最廣、山地最多的鄉鎮，約有8千住戶，但救災、救護僅有古坑分隊能就近馳援，尤其草嶺、石壁遠在山區，從古坑...

詹龍欄發動親友捐250萬元助弱勢 東山公所頒發感謝狀

前槍擊要犯詹龍欄的父親詹明通上月病故，感念父親養育之恩，詹龍欄日前發動親友捐助善款250萬元給東山區公所，已轉匯給低收入...

9千歲國樂天團 下周挑戰全國最長壽音樂會

嘉義縣是全國老化比例最高縣市，長輩活躍老化，27日嘉義八個長青國樂團，總共130名在地素人樂手，團員平均近70歲，合計9...

影／許常德力推！梅山茶席雲海環繞 人文氣息破表

延續2020博茶會熱情，阿里山風景管理出加碼推出「阿里山四季茶旅冬季茶會」，結合人文和雲海意象，知名音樂製作人許常德也在...

打造台南為宜居城市 黃偉哲上任後償還債務142億元

台南市長黃偉哲上任將屆滿2周年，整體債務從合併時的1007億元降到632億元，其中他任內即償還142億元，除了持續引進民...

熱門新聞

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

影／嘉義縣長驚傳全裸拍片？ 翁章梁：很不容易

6600元調高到8800元 苗栗縣元旦起生育津貼加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。