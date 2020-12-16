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台灣最美風景是人！嘉義出現排隊捐救護車現象

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
SUN流通集團今天捐救護車給嘉市消防局。記者李承穎／攝影
SUN流通集團今天捐救護車給嘉市消防局。記者李承穎／攝影

嘉義市消防局統計去年緊急救護出勤達1萬4千餘件，今年無生命跡象送醫也達284人，民間見救護量龐大，捐救護車頻繁不斷，但一輛救護車使用年限5年，需等年限過了才能收新救護車，嘉市目前至少有3個捐贈人和團體在等候，一等可能就要逾半年，出現「排隊」捐救護車現象，市府消防局說，感謝善心人士不斷地捐救護車，提升救護能量，但一定要預控避免車輛閒置。

嘉義市府消防局今天在第一消防大隊第一分隊舉辦SUN流通集團捐贈救護車儀式，由市長黃敏惠代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀，表彰善行義舉，SUN集團為了捐救護車等了近8個月才順利捐贈。

消防局指出，第一分隊因有一台救護車達到使用年限，因此可以順利遞補，感謝SUN集團善心，因中央規定救護車年限為5年，要達年限才能汰換，因此目前還有3個捐贈團體在等候，平均大約等上半年，因避免捐來卻未用，導致車輛閒置，因此必須先預控。

消防局指出，救護車使用年限達5年後，仍可作為一般車輛使用，不會輕易報廢，會汰換下來成為一般後勤車，若其他局處有需求，也會捐給他們。

黃敏惠說，企業社會責任挹注資源，希望消防局一定要善用，為了讓救護能量更好，公私部門甚至國外資源也投入，本次嘉義市拿下幸福城市第一名，這份榮耀是屬於大家的努力，只要我們願意，就能讓人間處處充滿愛與幸福。

阿南孝司說，人要活得有意義，便是要保持一顆隨時能關心他人、回饋社會的「愛心」，因此SUN流通集團一直秉持「取之於社會、用之於社會」的企業理念，捐救護車給嘉義市。

消防局指出，在非六都市排名中，嘉市緊急救護成功率民國107年排第2名、民國108年排名第3名，緊急救護成功率及康復出院率皆排名全國前3名，今年無生命徵象送醫人數284人，急救成功人數84人，康復出院人數達12人，有賴各界善心人士善舉，更能顯現出好的急救成功績效。

SUN流通集團今天捐救護車給嘉市消防局。記者李承穎／攝影
SUN流通集團今天捐救護車給嘉市消防局。記者李承穎／攝影

救護車 嘉義 黃敏惠

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