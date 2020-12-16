影／許常德力推！梅山茶席雲海環繞 人文氣息破表

延續2020博茶會熱情，阿里山風景管理出加碼推出「阿里山四季茶旅冬季茶會」，結合人文和雲海意象，知名音樂製作人許常德也在臉書上分享資訊，歡迎民眾前往體驗。

阿里山冬季茶會日期定於本月19日，從上午10時至下午4時，共分三梯次，分別在嘉義縣梅山鄉太平文創古厝、太和鹿寮古厝和竹崎鄉石棹林園製茶。

許常德說，建議民眾如果19日當天有空，可以去親身體驗，「這是個充滿靈性與神奇美景的地方」，非常推薦民眾前往。

阿管處副處長陳榮欽說，冬天是阿里山雲海大爆發的時節，此次活動特別選在梅山和阿里山的人文古厝，每間古厝都具有其背後歷史和意義，希望遊客在品茶之餘，能感受人文的薰陶。

另外此次活動最大的特色就是阿里山和梅山地區的雲海，阿管處也遊客希望在品茶之餘，感受從品茗到靜心沉澱，人與自然對話的情境氛圍。

茶旅達人也用心製作的阿里山四季茶宴點心，以在地食材結合節氣意象，與會者也可細細品嘗。