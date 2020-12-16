新化基督教會立面整修 老榕樹成顯眼街景

台南市新化基督長老教會配合市府文化局整修立面，拆除圍牆並於前院的老榕樹整建花台，成為新的街景，路旁另一棵榕樹則移植到新化體育公園，維護路口安全也延續榕樹生機。

新化基督長老教會位在三叉路口的轉角處，配合台南市政府文化局整修立面計畫，將臨路的圍牆拆除，少了遮蔽物後，原本種在前院的老榕樹也成為顯眼街景，樹下新設置的花台讓民眾多了一處休息空間。

有當地居民指出，相傳早期的新化教會教友於1922年種下兩棵榕樹，其中一棵因道路拓寬，教會面積縮小而移植到玉井區，現在仍生長得相當茂盛高大，而留在教會的這一棵則是許多新化人的共同記憶。

至於教會圍牆外道路旁的另一棵榕樹，相傳是約20年前由一名計程車司機所種，方便在招呼站排班的計程車司機乘涼休息。但因榕樹位於三叉路口轉彎處，加上教會圍牆拆除，容易影響交通安全，區公所規劃加以移植。

新化區公所區長吳金喜今天表示，歸仁區公所曾有意接收路旁的這棵榕樹，移植到歸仁圓環種植，但部分新化區民認為應該把樹留在新化，因此依原計畫移植到新化體育公園，把樹移走後的路口處將規劃交通號誌及標線，維護路口安全。

在相關的整修與樹木移植工作完成後，新化基督教會的外觀將更醒目，可望成為新化區的新地景。