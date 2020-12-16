打造台南為宜居城市 黃偉哲上任後償還債務142億元

台南市長黃偉哲上任將屆滿2周年，整體債務從合併時的1007億元降到632億元，其中他任內即償還142億元，除了持續引進民間資源之外，今年房屋稅開徵期間雖受疫情影響，但房屋稅徵績仍為六都第一，約有55億多元，收繳率達97％。

台南市交通局、工務局、水利局、財稅局今天開年終聯合成果記者會，黃偉哲表示，今年因疫情關係，年初有許多減稅、減徵、補償政策，但防疫做得好，減停收的情況並不長。他說，雖然台南市的財稅自給率並不高，但靠縮衣節食，2年內償還債務142億元，他選擇努力還債，對歷史、市民負責，而非當耶誕老公公不斷發紅包，讓下一任市長、下一代去還錢，要讓台南成為宜居城市。

交通局長王銘德指出，總經費將近35億元的6座前瞻立體停車場已陸續動工，2年後將可增加將近1978席汽車格位、1459席機車格位。大台南建構完善公共運輸網絡，開闢串連佳里、麻豆及學甲地區連接高鐵嘉義站直捷快速便捷公車路線，並在溪南、溪北各打造台南、新營2座大型綜合轉運站，透過 11 條「小黃公車」提供白河、 玉井、左鎮、關廟、龍崎更符合在地需要的交通服務。

工務局長蘇金安表示，今年在道路、橋樑及特色公園、代辦重大建築總投入經費456.82億元，透過生活圈道路建設計畫，改善南科周邊地區交通路網，搭配安平跨港大橋及61線延伸，紓解舊城區交通。除了持續提升道路品質，將開闢 7座特色公園，港濱歷史公園將是台南首座結合民眾參與的示範性共融特色遊戲場。

水利局長韓榮華說，推動永康、仁德及安平再生水計畫，完全供水後每日可穩定供應6.3萬噸再生水，滿足南部科學工業園區115年用水需求；雨水下水道累積建設達728公里、海岸沙洲復育長度約600公尺等防洪治水重大工程，投入總經費約159億元。

財稅局長陳柏誠指出，調降房屋稅減輕民眾負擔，以「永續財政」、「稅務便民」為出發點，積極控管債務、引進民間投資金額約114億元，以及活化35處市有土地或建物，節省南市府支出逾6.1億元。