綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近期有網友組團隊用彈弓圍捕，將獵捕照片影片貼上網，大批綠鬣蜥被五花大綁，引發網友熱議；嘉義縣政府3年前補助委託嘉義大學生物資源系獵蜥團隊圍捕移除，至今共移除逾2千隻蜥，今年捕捉移除逾1千5百隻。

嘉大生物資源系助理教授陳宣汶說，移除數量不完全代表綠鬣蜥族群數量，每年11月進入繁殖期，此時顏色鮮艷的公蜥會出來，找母蜥交配，1隻公蜥可與多隻母蜥交配，獵人獵捕大多公蜥，一旦被抓會有其他公蜥遞補，就移除策略效率，抓母蜥比公蜥有效。

獵人熱心移除外來種綠鬣蜥，值得肯定，但用彈弓獵蜥，容易造成未被捕蜥受傷、驚嚇，蜥受傷不易死亡，逃逸後躲藏怕人，更不肯出來，影響移除，獵蜥團隊用套索移除，有人道安樂死工具，獵人捕抓綠鬣蜥未妥適處理，恐造成生態環保問題。

坊間傳言，綠鬣蜥的肉食用滋味如同雞肉，陳宣汶駁斥說，綠鬣蜥的肉寄生蟲很多，呼籲民眾勿煮食，另蜥皮並無皮革利用價值，他說，嘉大獵捕團隊調查其生活習性，發現其巢穴，一隻母蜥可產4、50個卵，每年2、3月產卵，4、5月生出小蜥，捕捉量逐年增加，是因掌握習性，效率提高。