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雲林警雙語宣導校安 上百位大學外籍生熱絡參與
馬籍女大生10月在台遇害事件引發社會各界關注，校園安全也受到正視，雲林縣警局上月至今日陸續在縣內三所科技大學舉辦校安講座，今展示宣導成果，警方表示，此次座談以中英文進行重點宣導，針對外籍生校園、人身安全注意事項、報案機制及防身術教學，提高學生警覺心，此外規畫警政服務App英文版，上線後將更利於外籍生使用。
警方表示，虎尾科技大學、雲林科技大學及環球科技大學三校外籍生約250名，連日3場講座幾乎場場爆滿，警方針對治安狀況、人身防護安全、校園三級安全、警政APP英文視訊報案（三方通話）等治安重點，使用中英文雙語宣導，參與師生互動熱絡，頻頻交流意見。
警方指出，校外宿舍及學生租賃住處周邊是治安死角，除提高巡邏密度，並協調各社區守望相助隊加強巡簽，另也強化警用監視器維護頻率，同時與學校建立聯繫協調管道，保障學生安全。
此外，雲林縣警政服務App英文介面正如火如荼設計中，縣警長朱宗泰表示，該服務除整合線上110報案、視訊報案等功能，還有「呼叫計程車」快捷鍵，並具守護安全功能全程定位，上線後外籍生即可輕鬆操作，毋須再摸索，建立安全生活空間，讓校園溫馨、學生安心、家長放心。
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