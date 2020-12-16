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避資安問題！台南市府擁49架陸製無人機 113年汰換完畢

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
美國、日本相繼因資安疑慮停用中國大陸製無人機，台南市政府目前共有57架無人機，近9成都是陸製。記者鄭維真／攝影
美國、日本相繼因資安疑慮停用中國大陸製無人機，台南市政府目前共有57架無人機，近9成都是陸製。記者鄭維真／攝影

美國、日本相繼因資安疑慮停用中國大陸製無人機，台南市政府目前共有57架無人機，近9成都是陸製，市府已要求相關機關依照採購年限，預計113年逐步汰換完成，在未汰換前，綠區使用必須關閉通訊功能，非綠區則採委外非陸製無人機。

「資安即國安」，民進黨台南市議員蔡筱薇指出，近年來無人機在各領域發展，如勘查地形、協助救災，卻也衍生出資安問題，美國、澳洲、日本等國都考慮資安問題而停用陸製無人機，根據台南市政府各機關遙控無人機的現況統計，目前有57架無人機，49架為陸製，希望市府提出資訊安全因應策略。

議員李宗翰表示，依照NCC委託電信技術中心檢測，陸製無人機有偽GPS訊號影響、敏感性資料出現日誌檔、應用具資安弱點等情況。

議員呂維胤說，日本明年度將各機關的無人機汰換為日製新機種，美國也停飛800架陸製無人機。議員沈震東指，行政院去年4月曾公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關盤查、隔離、汰換，市府應落實。

南市府智慧發展中心副主任陳冠中表示，已要求持有陸製無人機的機關依照採購年限完成淘汰，預計113年即可全面淘汰完畢。在淘汰之前，陸製無人機在綠區使用時必須關閉通訊功能，採取離線做資料存取；在非綠區使用須以開口契約委外，委外單位要採用非陸製無人機。

民進黨台南市議員李宗翰（左一）、蔡筱薇（左二）、呂維胤（右二）、沈震東（右一）要求台南市政府針對陸製無人機提出資訊安全因應策略。記者鄭維真／攝影
民進黨台南市議員李宗翰（左一）、蔡筱薇（左二）、呂維胤（右二）、沈震東（右一）要求台南市政府針對陸製無人機提出資訊安全因應策略。記者鄭維真／攝影

資安 日本 行政院

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