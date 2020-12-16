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建構台南南區綠三角 大船來了主題公園110年完工

中央社 / 台南16日電

經過多年努力，台南市南區「公61」土地攤販終於全數遷移，台南市政府今天宣布，將啟動「大船來了」主題公園闢建，投入近4000萬元，預定明年底完工，以構建南區綠三角。

依台南市政府工務局資料，「大船來了」主題公園佔地約2公頃，預定投入近新台幣4000萬元，明年底完工後，將結合台南運河沿岸周邊馬雅各長青公園、永華公園、文平公園及文南公園，建構完整綠地系統，且與水萍塭公園、明和公園構成「南區綠三角」。

此外，公園因應台南運河河畔地理特色，打造350坪的特色遊戲場域，以「1661台灣船」為發想打造一艘複合遊戲船。船體大小25X12M，自下向上分3層，包括地面層的船艙區、近2公尺甲板區，以及5到8公尺瞭望塔。三節船體各自具攀網、大滑面滑梯及攀岩牆的挑戰區，中央上攀爬塔，仿台灣船雙桅分別建構5公尺、8公尺滑梯的中控區，以及末端仿出海就戰的長約25公尺的雙軌滑索區。

工務局今天指出，「公61」位於南區健康路旁，1990年代被規劃為「台南南區健康臨時攤販」，一度有上百攤商規模，但隨安平工業區2000年後規模漸縮逐漸凋零。市府考量城市總體發展後，跨局處逐步和攤商溝通，經過多年努力，今年6月攤商全數搬遷，「公61」重回到城市綠地定位，進而啟動「大船來了」主題公園闢建。

工務局公園管理科表示，「公61」位於，三面臨路的完整街廓，周邊多住宅，北端有水門宮，未來公園將闢有近3公里的大小迴圈散步道，且和台積電攜手栽植逾300株的原生種或馴化種喬木，還設有無障礙、親子共80格停車位及24輛機車停車格。

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