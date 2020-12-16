環團申設龍崎工業區用地為自然保留區 今現場會勘

台南市社區大學研究發展學會等環保團體，向市政府申請將龍崎工業區300多公頃用地指定為自然保留區和地質公園，以保留泥岩自然生態。市府農業局今天邀請地主和社大成員到現場會勘，不少地主擔心被規畫為自然保留區無法進行人工開發，持觀望保留態度。當地牛埔里里長陳泰祥認為應兼顧保育和觀光發展。

市府農業局森林及自然保育科長楊錦樹，今天上午9點30分在龍崎區牛埔里舉辦現場主持會勘，台南市社區大學研究發展協會常務理事黃煥彰、台南市水資源保育聯盟黃安調、竹崎區牛埔里里長陳泰祥、歐欣環保公司代表和數名地主到場參加。

據了解，龍崎工業區規畫用地共約335公頃，土地地主有19名私人地主土地和公司法人歐欣環保公司等，屬於歐欣公司所有的土地約5.1公頃。

黃煥彰說，龍崎工業區用地周遭，為淺山泥岩惡地，經調查有水鹿、穿山甲、梅花鹿、白鼻心，環團主張主張全區保留、分區管理，其中有道路可通行的畫為地質公園，沒道路的原始區畫為自然保留區。

黃安調表示，中央環保法規對於自然保留區和地質公園規範和罰責不周全，應修法，讓法規更周延。

楊及陳姓地主說，如果規畫為自然保留區，可能無法進行人工開發，他們還未做決定。歐欣公司賴姓代表說，公司所有的土地當然希望可以自行使用，不希望被規畫為自然保留區。