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5成員工是股東 「國家人才發展獎」雲嘉南3單位獲獎

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市服飾設計職業工會培育產業人才不遺餘力，獲「國家人才發展獎」肯定。圖／雲嘉南分署提供
台南市服飾設計職業工會培育產業人才不遺餘力，獲「國家人才發展獎」肯定。圖／雲嘉南分署提供

有台灣人資界奧斯卡獎的「國家人才發展獎」日前揭曉，今年全國逾150家企業單位角逐，雲嘉南轄區有大台南美姿禮儀造型職業工會、台南市服飾設計職業工會及璨揚企業公司三單位獲獎，其中兩家職業工會更是全國唯二獲獎的非營利單位，其中大台南美姿禮儀造型職業工會更是首次參加就獲獎。

大台南美姿禮儀造型職業工會近2年為業界培養逾1千位人才，整體訓練滿意度達9成7，教學品質有目共睹，理事長吳美麗表示，未來會持續開辦多元化專業美學課程，並做好職能分析，希望把產業人才缺口補起來；另台南市服飾設計職業工會則努力推動職訓學習創造共好，運用E化行銷讓效益顯現，理事長李仁耀說，感謝勞動部給資源，日後將持續為服飾產業培養更多專業技術人才，創造價值、回饋社會。

另一獲獎單位璨揚企業則拿到「大型企業獎」獎項，該公司人力資源建構完善，近年申請勞動部企業人力資源提升計畫，強化員工職能，並藉由公司完整的人才發展體系，提供員工豐富多元的學習管道，同時超額進用身障員工，亦提供員工認股機制，目前有近5成員工是公司股東，已成為求職者心中的幸福企業。

璨揚企業是台灣最大卡拖車燈製造商，董事長黃文献行事低調，台南市勞工局曾邀請他分享企業經營理念、如何促進勞資和諧，局長王鑫基說，黃文獻除很會照顧員工，長期超額雇用身心障礙員工，並多次捐贈消防救護車，為身心障礙者舉辦「慈揚盃」樂樂棒球競賽，是有愛心和佛心的老闆與企業家。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，「國家人才發展獎」重視創新、績效及擴散的人才發展，代表國內人力資源界最高的榮耀獎項，要獲得國家級肯定非常不容易，三家單位都專注在人才培育，提供更友善的工作與學習環境，也時常舉辦公益活動，引領人才朝正向循環發展，拿獎實至名歸。

劉邦棟強調，分署依產業需求及就業趨勢每年與轄區超過200家委外單位合作開辦上百門職前與在職訓練課程，幫助民眾學習技能投入就業市場，今年兩家委外合作單位獲獎，顯示辦訓成效受肯定，未來會持續鼓勵委外合作單位推動人力資源發展品質，讓效應擴散，帶給民眾更好的職訓學習環境。

大台南美姿禮儀造型職業工會首次參加「國家人才發展獎」就獲獎，雲嘉南分署長劉邦棟（左）與工會理事長吳美麗。圖／雲嘉南分署提供
大台南美姿禮儀造型職業工會首次參加「國家人才發展獎」就獲獎，雲嘉南分署長劉邦棟（左）與工會理事長吳美麗。圖／雲嘉南分署提供

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