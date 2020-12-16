偏鄉閒置大埔教堂活化轉型長照據點 入圍全國金點之星

莫拉克風災後，天主教嘉義教區安道基金會，進駐活化閒置的偏鄉大埔鄉雙溪教堂，至今10年，提供居家服務、送餐、學生課輔，協助弱勢學子從小學到大學獎助學金，教堂轉型長照Ａ級單位，與衛生所合作提供居家護理等八項Ｂ級社區照顧服務，同時辦理千歲樂活Ｃ級加值型巷弄長照站據點，建構「1Ａ-8Ｂ-3Ｃ」照顧體系。

大埔據點績效卓著，今年再獲縣府社會局推薦，從全國4055個照顧關懷據點，脫穎而出，入圍衛福部21處全國優良社區照顧關懷點金點之星團體獎，競爭多又激烈，入圍相當不易，24日在台北國父紀念館舉行頒獎，基金會執行長吳敏華等幹部將帶大埔廚工、志工、長輩及工作人員，北上參加，享得獎榮譽。

「阮足歡喜！」大埔長輩開心期待到台北領獎；吳敏華說，目前除教堂千歲樂活照顧關懷據點，還有茄苳親水樂活關懷據點，以及西興等偏遠聚落試辦據點，大埔據點服務83人，由4名專職人員組成，弱勢族群社區生活中心也增加到209，教堂共236名服務使用者，另有34名銀髮千歲小蜜蜂志工，加入服務團隊陣容，協助據點的長者健康自主管理。

安道社工志工以原生社區閒置教堂，規畫在地照顧服務模式，提供弱勢族群適當支持，營造「家」的環境，將教堂營造成老人照顧關懷據點及弱勢族群社區生活中心，另發展地方創生建立自主財源。