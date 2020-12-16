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催生牛埔泥岩惡地為自然地景公園 全流域大景美極了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
環團催生台南市龍崎牛埔泥岩惡地為自然地景公園及自然保留區。圖／台南社大提供
環團催生台南市龍崎牛埔泥岩惡地為自然地景公園及自然保留區。圖／台南社大提供

環團催生台南龍崎牛埔泥岩惡地畫設為自然地景公園及自然保留區，也為未來地質公園設立做準備，台南社大除了與南關社大合作，培育在地的人文生態導覽員，19日也將舉辦研討會，希望促成全區保留、分區管理，一起守護自然地景。

台南市龍崎區原退輔會炸藥工廠周遭泥岩景觀，除了有豐富生態，還有古道、彈葯廠的人文歷史，從默默無聞到全國皆知，得力於默默付出的義工

龍崎牛埔原是默默無聞的村落，但隨著居民反歐欣設置有毒事業廢棄物處理中心而受到重視，前牛埔里長陳永和前年參選市長，單憑反歐欣、設置自然地景就拿到10多萬票，環保、生態已匯聚成不可小覷的力量。

3年前台南社大投入龍崎工廠周遭的生態調查，購買20多台自動照相機長時間蒐集動物的出沒、路徑與行蹤，期間因大雨、環境變動而損壞，持續有義工捐贈相機，讓調查得以持續。加上許多義工、專家、田野工作者的義務投入，累積豐富的生態與田野調查資料，單是動物種類就超過兩百種，且有許多保育類動物。

台南社大與南關社大為了為牛埔的自然地景公園做好準備，兩校已合作，下學期開課培力人文、生態導覽員，以及田野調查的課程。導覽員以當地居民為主，期許年輕人回鄉，一起守護這塊世界級的泥岩惡地景觀。

台南社大也將在19日於成大光復校區中文系館一樓演講廳舉辦「催生龍崎牛埔泥岩惡地成為地質公園自然保留區研討會」（免費，但要報名）期待市民與政府共同催生「龍崎牛埔泥岩惡地成為地質公園+自然保留區」，並且全區保留、分區管理，將部分地區畫設為地質公園，展現自然地景的多樣性並發展環境教育；大部分地區可劃設為自然保留區，不但保護特殊泥岩惡地自然地景，同時也保護代表泥岩惡地的生物方舟。報名網址： https://reurl.cc/Gr2AeW。龍崎牛埔溪全流域大景影片https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4055673234447686&id=100000151492509

義工 陳永和

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