遠東科大實物銀行揪愛心 師生募集資本散播愛心助弱勢
落實大學社會責任，遠東科技大學今成立「愛幸福實物銀行」，以善的循環為起點，尋求志同道合教職員工、校友、企業主等善心人士募集資本，將定期送至鄰近弱勢獨居長輩、中低收入戶家庭及弱勢學生等，讓愛的力量向外擴散。
「愛幸福實物銀行」設置於遠東科大體育館旁，考慮服務對象以長輩及學生為主，由執行團隊購買生活物資及文具用品等，可依受服務者需求隨時調整供應內容，以實用性物資為優先考量。
此外，學校師長、職員們也共襄盛舉，捐贈許多二手生活用品，提供志工服務點數兌換，讓愛心物資可提供給有需要的家庭或學生。
遠東科技大學通識中心主任詹添印表示，成立實物銀行希望可以引領學生走進社區，關懷陪伴獨居長輩或弱勢家庭，除落實大學生社會責任外，也超前部屬2025年超高齡社會來臨，讓學生學習與長輩溝通互動，培育高齡照護人力。
休閒運動管理系老師張美玲表示，愛幸福實物銀行執行過程，不只是讓學生贈送物資，最重要的是學會關懷陪伴，貢獻自己微薄力量，帶給身邊長輩無限溫暖，也達到關懷在地人才培育的精神。
休閒運動管理系學生黃中瑋表示，第一次聽到實物銀行感覺很好奇，聽完老師解說後覺得很有意義，也希望自己有機會能加入愛幸福列車，一起為長輩服務。
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