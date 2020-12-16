路口垂榕移植！台南新化基督教會「百年榕樹 」重現

台南新化基督教長老教會配合文化局立屋整修，拆除圍牆後，三叉路口大型轉角處一棵亞里垂榕，因阻礙交通將進行移植，新化區長吳金喜表示，榕樹已經移到新化體育公園內，將會同交通局及警方等相關單位進行交通號誌的規畫以及標線劃設，維護路口的安全。

據指出，新化教會1915年成立後，第一代教友種植的百年榕樹，原本在圍牆內，在圍牆拆除後，配合文化局設置花台成為民眾休息的空間，成為新化街頭新地景及新地標。

教友康文榮表示，1922年大目降禮拜堂建造時在前院栽種了一對榕樹，其中一棵在1980年代因道路拓寬移植，這是因為教會面積內縮，不得不忍痛移植一棵到玉井加利利禱告山，因生長環境更適合，現在長得非常的高大茂盛。

新化教會曾歷經3度改建，目前的大目降禮拜堂建築在1971是台南市老牌建築師陳式籌設計，當時教會預算因物價波動捉襟見拙，教會長老梁炳元醫師與梁許春菊立委夫婦特別情商當時新化最負名望的土水師傅張清美（本地人稱為清美師）出面承造，在當年是相當現代化及具代表性的禮拜堂。

至於要移植的垂榕，約是20年前一名排班計程車司機種植，計程車招呼站從最早在興南客運前，後來出租開統一超商後，司機轉移到新化教會前方樹下排班，讓司機可以在樹下乘涼休息。

文化局整修新化教會立面，將圍牆拆除，轉彎處也畫上紅線，垂榕因影響到交通要移植，有人不捨，但也有人認為，馬路上的垂榕位在道路轉角很危險，加上生長快速反而擋住教會門面。