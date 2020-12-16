影／元旦限定「無菜單料理」賞完日出後的最佳選擇

在阿里山欣賞完日出後，常不知道要吃什麼嗎，阿里山國家風景區管理處與嘉義縣梅山鄉太平社區合作，將於明年1月1日中午11時，於太平雲梯遊客中心舉辦「迎太平，2021 雲彩飛揚」活動，推出精緻的無菜單料理美食，希望饕客帶著滿滿的感動與祝福迎接新的一年。

阿管處推出限量美食饗宴，為掌握食材的新鮮度以及餐食的精緻度，體驗採預約制，依據饕客需求客製化，從葷素與飲食習慣做調整，採用在地青農栽植的蔬果，讓饕客在這場滿足身心靈的盛宴中，開啟嶄新的一年。

太平四村位於海拔超過1000 公尺，有豐富的人文地景，阿管處也希望藉由此次活動打造「阿里山西北廊道」旅遊品牌，除了能俯瞰嘉南平原夕陽及晚霞美景，還能到太平老街體驗特色導覽，周邊太平、碧湖、太興與龍眼等四村也有許多特色景點，可以體驗茶席與咖啡 DIY。

阿里山管理處今年也特別在太平雲梯遊客中心中規劃拍貼機紀念活動，只要購買雲梯門票即免費贈送拍貼機活動體驗一次，透過手機 LINE 上傳照片，就能製作屬於自己的特色照片，為 2021 年的新年留下紀念。