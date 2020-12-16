影／元旦限定「無菜單料理」賞完日出後的最佳選擇
在阿里山欣賞完日出後，常不知道要吃什麼嗎，阿里山國家風景區管理處與嘉義縣梅山鄉太平社區合作，將於明年1月1日中午11時，於太平雲梯遊客中心舉辦「迎太平，2021 雲彩飛揚」活動，推出精緻的無菜單料理美食，希望饕客帶著滿滿的感動與祝福迎接新的一年。
阿管處推出限量美食饗宴，為掌握食材的新鮮度以及餐食的精緻度，體驗採預約制，依據饕客需求客製化，從葷素與飲食習慣做調整，採用在地青農栽植的蔬果，讓饕客在這場滿足身心靈的盛宴中，開啟嶄新的一年。
太平四村位於海拔超過1000 公尺，有豐富的人文地景，阿管處也希望藉由此次活動打造「阿里山西北廊道」旅遊品牌，除了能俯瞰嘉南平原夕陽及晚霞美景，還能到太平老街體驗特色導覽，周邊太平、碧湖、太興與龍眼等四村也有許多特色景點，可以體驗茶席與咖啡 DIY。
阿里山管理處今年也特別在太平雲梯遊客中心中規劃拍貼機紀念活動，只要購買雲梯門票即免費贈送拍貼機活動體驗一次，透過手機 LINE 上傳照片，就能製作屬於自己的特色照片，為 2021 年的新年留下紀念。
無菜單料理活動自即日起開放報名至 12 月 30 日止，活動優惠價 990 元，詳情可上網搜尋:https://alishan.welcometw.com/tour/vpbb。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言