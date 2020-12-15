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幸運得主是你嗎？ 台南振興消費抽汽車結果出爐
為振興消費，台南市推出送車子與送房子等優惠活動，今天晚上抽出兩輛汽車的幸運得主，分別是林O宜與劉O筠小姐，活動現場亦同時公布第二棟輕豪宅開箱影片，希望大家把握機會到台南消費抽房子。
台南消費登錄好禮月月抽活動即將進入倒數計時階段，截至昨(14)日為止，發票登錄金額已突破53億元，台南市政府今（15）晚於南紡購物中心二期前廣場辦理第5次抽獎，由台南市長黃偉哲、南智捷汽車總經理馬忠榮共同抽出眾所期待的納智捷汽車得主。
台南市長黃偉哲表示，台南好禮月月抽加碼不斷，今(15)日抽完車子，終於可以公布最大獎房子在哪裡，分別是位於善化陽光大道，及新市復興路上的全新建案，非常感謝建商的慷慨相助，促進台南買氣，振興整體經濟。
經濟發展局表示，台南從下半年起推出振興消費來台南，好禮月月抽活動，人潮買氣大爆發，發票登錄資料不斷湧入，登錄累計金額也隨之攀升；去年台南購物節消費營業額20.8億，今年登錄消費金額打破去年紀錄，目前發票登錄總金額53億元、共320萬餘張發票登錄，期待在耶誕跨年前再衝一波買氣。
經發局表示，今日第五場抽獎獎項除了最大獎2台納智捷汽車外，還有Gogoro電動機車、Apple平板電腦、kolin液晶電視，以及2萬元一卡通儲值金、飯店住宿券等多項大小獎共計51個獎項名額，未中獎的抽獎序號，將累計於下波抽獎，所以只要登錄，人人就都有多次中獎的機會，抽獎結果於臉書粉絲專頁「台南經濟情報讚」及台南購物節網站公布得獎名單。
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