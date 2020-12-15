快訊

柴山登山客遭射中50機子彈 真相疑來自海上快艇演練

遭爆微整形 李彥秀反酸江啟臣才該打肉毒桿菌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幸運得主是你嗎？ 台南振興消費抽汽車結果出爐

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市今晚由市長黃偉抽出汽車的得獎者。圖／市府提供
台南市今晚由市長黃偉抽出汽車的得獎者。圖／市府提供

為振興消費，台南市推出送車子與送房子等優惠活動，今天晚上抽出兩輛汽車的幸運得主，分別是林O宜與劉O筠小姐，活動現場亦同時公布第二棟輕豪宅開箱影片，希望大家把握機會到台南消費抽房子。

台南消費登錄好禮月月抽活動即將進入倒數計時階段，截至昨(14)日為止，發票登錄金額已突破53億元，台南市政府今（15）晚於南紡購物中心二期前廣場辦理第5次抽獎，由台南市長黃偉哲、南智捷汽車總經理馬忠榮共同抽出眾所期待的納智捷汽車得主。

台南市長黃偉哲表示，台南好禮月月抽加碼不斷，今(15)日抽完車子，終於可以公布最大獎房子在哪裡，分別是位於善化陽光大道，及新市復興路上的全新建案，非常感謝建商的慷慨相助，促進台南買氣，振興整體經濟。

經濟發展局表示，台南從下半年起推出振興消費來台南，好禮月月抽活動，人潮買氣大爆發，發票登錄資料不斷湧入，登錄累計金額也隨之攀升；去年台南購物節消費營業額20.8億，今年登錄消費金額打破去年紀錄，目前發票登錄總金額53億元、共320萬餘張發票登錄，期待在耶誕跨年前再衝一波買氣。

經發局表示，今日第五場抽獎獎項除了最大獎2台納智捷汽車外，還有Gogoro電動機車、Apple平板電腦、kolin液晶電視，以及2萬元一卡通儲值金、飯店住宿券等多項大小獎共計51個獎項名額，未中獎的抽獎序號，將累計於下波抽獎，所以只要登錄，人人就都有多次中獎的機會，抽獎結果於臉書粉絲專頁「台南經濟情報讚」及台南購物節網站公布得獎名單。

台南市今晚由市長黃偉抽出汽車的得獎者。圖／市府提供
台南市今晚由市長黃偉抽出汽車的得獎者。圖／市府提供

發票

延伸閱讀

龍崎光節空山祭25日登場 14件大型作品展出66天

台南廟會擾人黃偉哲說開罰12萬 實際只罰7960

影／黃偉哲變身小學生 展示台南偏鄉小校合併上課成果

台南跨年活動不搞獨場 連續7場讓各地都熱鬧

相關新聞

幸運得主是你嗎？ 台南振興消費抽汽車結果出爐

為振興消費，台南市推出送車子與送房子等優惠活動，今天晚上抽出兩輛汽車的幸運得主，分別是林O宜與劉O筠小姐，活動現場亦同時...

催生國內首座可可莊園 賴清德南下雲林：終於來朝聖

副總統賴清德今天南下雲林縣參訪，出席土庫鎮公所C型肝炎篩檢活動後，隨赴國內第一座可可莊園參觀。賴清德說，「已經想來很久了...

影／嘉義縣長驚傳全裸拍片？ 翁章梁：很不容易

嘉義縣長翁章梁昨日晚間在臉書發布一則30秒影片，行銷阿里山日出印象音樂會，片尾驚見裸上身，僅胸前打上兩顆草莓馬賽克，在蓮...

台南世界級地質公園會勘 環團：全區保留

環團及龍崎牛埔居民爭取將原退輔會炸藥工廠周遭3百多公頃泥岩地畫設為自然地景，市府已完成生態、地質調查，明天將會勘，進而做...

曾文烏山頭停灌補助倒數 在外地主記得來申請

因應嚴峻乾旱，嘉南曾文-烏山頭灌區1.9萬公頃明年1期作區將實施停灌，影響人數高達2萬578人，農田水利署嘉南管理處12...

影／115年老糖廠散發糖蜜香 台糖善化糖廠今拋蔗開工

全台「唯二」仍在製糖的台糖善化糖廠，今天舉行109/110年期製糖開工典禮，台糖董事長陳昭義帶領員工虔誠焚香祝禱，進行傳...

紙風車攜手即將成真火舞團 周日到嘉義市免費演出

立委王美惠今指出，已爭取到交通部觀光局「小鎮遊戲趣」巡迴演出計畫赴嘉義市演出，「即將成真」火舞團12月20日晚上7點將在...

台南山上水道「下雪了」！300株聖誕初雪盛開吸引追景

兩波冷氣團陸續襲來，台南山上花園水道博物館內種植300株的聖誕初雪進入開花季節，沿著小徑如覆蓋上一層浪漫「雪景」，頗有冬...

斥資11億 台水員工訓練園區啟用

台灣自來水公司斥資11億將舊淨水場打造成員工訓練園區，訓練容量可達200人，未來將會展示舊設備供民眾參觀，了解自來水史，...

嘉縣替長者裝假牙 明年續辦

嘉義縣府去年4月起補助縣內65歲以上長者安裝活動式假牙，縣長翁章梁昨宣布已破1萬名長者受惠，明年再編2億4千萬元預算續辦...

台南廟會鞭炮狂炸 環局罰12萬

台南中西區六合境福德爺廟前天辦新廟建醮活動，在市區遶境沿途放鞭炮不斷，四處都是炮屑，民眾不斷打入市民專線抗議，市長黃偉哲...

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

台灣南部水情吃緊，有攝影師空拍曾文水庫赫見大半見底，長滿青草，彷彿是一望無際的大草原，照片放上網，網友戲稱是天然高爾夫球...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。