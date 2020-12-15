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催生國內首座可可莊園 賴清德南下雲林：終於來朝聖

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
副總統賴清德（左）今天參訪雲林縣土庫驛可可莊園，他對其地方創生特色如數家珍，和董事長陳盈豪（右）相談甚歡。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德（左）今天參訪雲林縣土庫驛可可莊園，他對其地方創生特色如數家珍，和董事長陳盈豪（右）相談甚歡。記者陳苡葳／攝影

副總統賴清德今天南下雲林縣參訪，出席土庫鎮公所C型肝炎篩檢活動後，隨赴國內第一座可可莊園參觀。賴清德說，「已經想來很久了！」，他回顧在行政院長任內推動地方創生計畫，土庫驛可可莊園即是雲林縣通過的第一案，未來產業需要協助，中央也將傾力解決問題。

由科技企業家陳盈豪投資3億打造的土庫驛可可莊園，去年通過國發會雲林地方創生事業提案。陳盈豪說，台灣具有發展可可產業的優勢，不僅是全世界不到10個國家可做到從可可樹栽種，到生產巧克力產品「Tree to Bar」的國家，台灣經緯度也相當適合種可可，目前產業正在萌芽階段。

不過陳盈豪直言，可可產業在台發展史約15年，缺少硬體設施，加上沒有完整教育機制及比賽場域，成長速度不快，但後有政府幫助，才能從以前單打獨鬥，到現今擁有地方創生能量，扎實生根。

賴清德也說，他時任行政院長時，對土庫驛可可莊園的印象極深，直呼「有天一定要來朝聖」，今天總算如願，他也表示，土庫驛的誕生，將會是國內可可產業切入國際市場的先機。

賴清德對土庫驛可可莊園的特色更是如數家珍，目前第一期工程可可園區及辦公室已完工啟用，第二期工程可可初期加工場及玻璃溫室食農教育區，最快明年7月完工，第三期巧克力學院預計2022年底完工，他表示「有機會還要再來！」

賴清德說，政府會協力幫忙產業解決困難、加值農產品，讓可可產業與雲林土地緊密連結；陳盈豪也表示，國家把地方創生產區的蛋白區做好，產業做好蛋黃區，相輔相成的效益更大。

土庫驛可可莊園董事長陳盈豪（左）邀業界名師李宙禧（右）一起返鄉發展可可產業。記者陳苡葳／攝影
土庫驛可可莊園董事長陳盈豪（左）邀業界名師李宙禧（右）一起返鄉發展可可產業。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德（左）今天參訪雲林縣土庫驛可可莊園，他對其地方創生特色如數家珍，和董事長陳盈豪（右）相談甚歡。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德（左）今天參訪雲林縣土庫驛可可莊園，他對其地方創生特色如數家珍，和董事長陳盈豪（右）相談甚歡。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德（左二）今天參訪雲林縣土庫驛可可莊園，董事長陳盈豪（右二）邀他在園區內種可可樹，立法委員劉建國（左一）、土庫鎮長張榮麗（右一）陪同。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德（左二）今天參訪雲林縣土庫驛可可莊園，董事長陳盈豪（右二）邀他在園區內種可可樹，立法委員劉建國（左一）、土庫鎮長張榮麗（右一）陪同。記者陳苡葳／攝影

可可 賴清德 行政院

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