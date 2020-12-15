台南世界級地質公園會勘 環團：全區保留

環團及龍崎牛埔居民爭取將原退輔會炸藥工廠周遭3百多公頃泥岩地畫設為自然地景，市府已完成生態、地質調查，明天將會勘，進而做出評估報告，最後審議確定。環團主張，全區保留，分區管理，要求解編5公頃多的工業用地，市府表示，要聽取各方意見，才能確定範圍。

多年前退輔會用以地作價的增資方式，將部分土地移轉給歐欣，準備在龍崎炸藥工廠附近設置有害事業廢棄物處理中心，但遭到居民長期抗議，最後行政院決定不在牛埔設事業廢棄物處理中心。環團與居民要求市府能畫設為自然地景公園以及自然保留區。

台南市政府去年起陸續進行生態、地質調查並已完成，接著在明天上午到龍崎工廠會勘；完成會勘後，將開說明會，聽取居民與各方意見，進而做出評估報告，交付審議，最快半年內拍板定案。

台南社大環境小組召集人黃煥彰、研究員晁瑞光表示，經專家學者研究調查，龍崎工廠周遭泥岩惡地屬山崩地滑地質敏感區，環境一直在變動，且為二仁溪上游牛埔溪，根本不能畫設為工業區。

屬於歐欣公司所有的土地約5.1公頃目前仍是工業用地，尚未解編，環團表示，既然要守護這塊土地，就應解編。台南社大主張全區保留、分區管理，其中有道路可通行的畫為地質公園，沒道路的遠始區畫為自然保留區。

台南市農業局表示，是否全區保留，還需等會勘後，透過說明會聽取居民及各方意見，才會做成評估報告。