白馬寵物樂園捐贈救護車 協助社會公益
成立二十多年的白馬寵物樂園，成立「山谷百合」小教堂，已於十一月間舉行正式的獻堂禮拜，是全台唯一設有教堂的寵物樂園，由旅美神學博士葉勝義牧師主禮。今年六月十二日，白馬寵物樂園捐贈價值3百萬元救護車給台南市消防局下營分隊，專用於救護車使用的車輛，將於本月到港，將於明年3月間完成內部裝設後，投入救護使用。
白馬寵物樂園董事長楊桂榮說，他們本於「取之社會、用諸社會」的經營理念，除了救援流浪毛孩，更發願能在社會公益上有更多的作為，台南市消防局下營分隊有救護車的更換需求，馬上積極和消防局取得聯繫，表示願盡棉薄之力，耗資160萬元購置德國進口汽車及加裝152萬元最新救護配備，全部花費312萬元，終於促成這件美事。
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