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萊豬一旦進嘉義市 檢舉者可拿高額「吹哨者獎金」

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府衛生局在民國104年制定吹哨者獎金，檢舉萊豬可拿獎金。本報資料照
嘉義市府衛生局在民國104年制定吹哨者獎金，檢舉萊豬可拿獎金。本報資料照

因應明年萊豬進口，檢舉萊豬制度備受關注，嘉義市府衛生局指出，民國104年就在食安檢舉案件處理辦法中，納入「吹哨者獎金」，若是檢舉人為違法者內部現職或離職員工，檢舉包括含萊劑肉品等食安違規事項，可拿到裁罰50到75％金額的獎金，例如裁罰6萬，檢舉者至少能拿到3萬元，如果是民眾一般檢舉則是20％到75%。

衛生局指出，過去尚未有現職或離職員工等吹哨者檢舉，但有一般民眾檢舉其他食安的違規事項，曾有一年兩件檢舉，經查證屬實後通過核發獎金。

衛生局指出，依照中央明年修訂的食安法第15條規定，若檢出萊劑超過10PPB，可罰6萬到2億元，嘉義市日前也修訂食安自治條例，一旦檢出萊劑，即便不超過10PPB，也可罰3萬到10萬元，修訂的自治條例還待衛福部核備。

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