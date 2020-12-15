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龍崎光節空山祭25日登場 14件大型作品展出66天

中央社 / 台南15日電

台南市政府去年首度舉辦「龍崎光節空山祭」，曾被網友譽為最美麗的山林燈節，今年以在地傳說發展主題故事「大地迴生」，創作14件大型光景藝術作品，將於25日開展。

台南市政府文化局今天在龍崎區虎形山公園舉辦活動宣傳記者會，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山與策展團隊說明今年龍崎光節空山祭內容。

黃偉哲表示，去年首度舉辦的空山祭活動可說是「小兵立大功」，意外造成大轟動，不僅被網友譽為最美麗的山林燈節，47天展期為人口僅3000多人的龍崎區帶來超過19萬人次觀光客。

他說，以去年發現的不足加以改進後，今年希望做出更高品質內容，除了邀請12組團隊創作14件大型光景藝術作品，另安排藝術家講座、自然生態導覽等周邊活動，展期也從47天拉長到66天，分流參觀人潮，讓觀光客不僅看熱鬧、也能看門道。

策展團隊代表陳雋中表示，今年的展覽以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，發展出主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事，概念延續首屆的「空山不空、看見價值」，探討人與鄉土、都市與偏鄉間的關係。

葉澤山表示，今年邀請藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共同創作，12組團隊帶來14件大型光景藝術作品，與首屆相比，不僅數量更多，作品環環相扣，共同演繹詮釋主題故事，經由巧思創意與龍崎山城生態交融。

他說，2020龍崎光節空山祭展期自25日起至明年2月28日，為提升觀賞品質、管控人流首度採取售票制，一般（單日票）為新台幣50元，每日限額發售，希望有意看展的民眾事先上網購票。

藝術作品 文化局

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