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嘉義市Youbike首波270輛車正式上路 前30分鐘免費

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠說，Youbike首波40站點正式營運，前30分鐘免費。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠說，Youbike首波40站點正式營運，前30分鐘免費。記者李承穎／攝影

嘉義YouBike 2.0公共自行車系統今天正式營運，第一階段提供40站點、共270輛車，市長黃敏惠說，即日起到明年3月31日前提供騎車前30分鐘免費優惠，每借車達5次就有1次抽獎，每月抽出5千元禮券，鼓勵民眾搭乘，未來密度會再增加，多善用綠色、共享運輸。

黃敏惠、微笑單車公司董事長劉金標等人今天在嘉義火車站前廣場，參與啟動記者會，黃等人現場騎乘YouBike 2.0繞行願景館廣場一圈，正式宣告YouBike 2.0「抵嘉」。

黃敏惠說，嘉義市是目前雲嘉南縣市唯一有YouBike 2.0進駐的城市，將完成大眾運輸最後一哩路的服務，可提升觀光旅遊便利性。劉金標說，有公共自行車才算是智慧城市，現在馬路擁擠停汽車難，Youbike可讓城市變身友善城市，感謝黃市長，也希望密度還要再增加。

市府交通處首波建置的40站點，分別位於機關、學校、景點和各大車站，例如嘉義市府、文化路夜市、檜意森活村、北香湖公園、嘉義高中和嘉義女中等學校等，明年上旬會完成其餘場站建置，全市公共自行車目標建置至少50處場站，提供750台車營運。

交通處指出，只要於嘉義市各站點租YouBike 2.0，每借車達5次即可享有1次的抽獎機會，借10次則享有2次抽獎機會，依此類推。獎品有全聯禮券5千元禮券月抽3名，500元禮券月抽30名，更將送出YouBike 2.0紀念一卡通，每月100名。

另外，民眾只要借車後，將車輛合照上傳至臉書「YouBike嘉義粉絲團」並標記2位好友，並標註「#YouBike 2.0抵嘉啦!」就有機會獲得YouBike周邊商品。

嘉義市Youbike首波40站點正式營運，前30分鐘免費。記者李承穎／攝影
嘉義市Youbike首波40站點正式營運，前30分鐘免費。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠說，Youbike首波40站點正式營運，前30分鐘免費。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠說，Youbike首波40站點正式營運，前30分鐘免費。記者李承穎／攝影
嘉義市Youbike首波40站點正式營運，前30分鐘免費。記者李承穎／攝影
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