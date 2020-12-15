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前線人員安全市民才能安心 南市發171萬個口罩

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市府團隊攜手防疫，要讓市民安心。記者黃宣翰／攝影
台南市府團隊攜手防疫，要讓市民安心。記者黃宣翰／攝影

防範新冠肺炎疫情擴散，是今年政府重點工作，台南市政府4個局處今天舉行年終記者會，衛生局說，台南市防疫專線2月成立至今，服務3萬2427通市民諮詢，衛生局發放171萬3363個醫療型口罩給醫護人員使用，南市府團隊攜手防疫，讓市民安心。

這場年終記者會在關廟轉運站舉行「安心城市」，由衛生局、消防局、警察局及環保局等局處首長簡報整年成果，在健康衛生與環境清潔的穩固基礎裡，強化防護救災和治安滿意度。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府在有限財政中，一方面增加警察及消防人員的超勤津貼與繁重加給，另一方面則增加設備，不論是人力或經費，都有賴市議會及各位議員支持，讓人員在執行任務的效率大為提升。

衛生局長許以霖表示，除了各式宣導和防疫稽查，台南4月23日首創啟用可移動式採檢站，隨時隨地移動採檢，降低群聚風險。

「前線人員安全，才能帶給市民安心！」消防局長李明峯說，面對來勢洶洶的疫情，在載運病患和防堵疫情時，消防局採購兩批防疫物資加強防護裝備，也透過電子化救護紀錄表，讓醫院即時掌握疑似或確診病患，預先準備收治動線。

警察局長詹永茂指出，配合疫情執行「居家隔離、檢疫」列管對象追蹤管理數量高達1萬1857人次，執行外籍人士居家檢疫關懷1,807人次。環保局長謝世傑表示，今年防疫優先，總動員9253 人次完成3,082場次環境防疫消毒。

衛生局 疫情 警察

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