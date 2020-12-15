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曾文烏山頭停灌補助倒數 在外地主記得來申請

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
110年一期作曾文、烏山頭水庫停灌範圍。記者吳淑玲／翻攝
110年一期作曾文、烏山頭水庫停灌範圍。記者吳淑玲／翻攝

因應嚴峻乾旱，嘉南曾文-烏山頭灌區1.9萬公頃明年1期作區將實施停灌，影響人數高達2萬578人，農田水利署嘉南管理處12月1日至20日在27個工作站受理停灌補償作業，因時間很倉促，工作站除動員宣傳車，也一一打電話給地主，新化分處表示，有些人遠在澎湖、台北，今年沒有寄發通知單，特別提醒要互相通知。

新化分處表示，110年一期作停灌補償新化區符合的有崁頂、大洋、營尾、大埤、新化等5小組，面積約498公頃，至今天申報百分之77，約378公頃，這是闊別10年了再次辦理停灌補助，時間上很急迫，擔心很多人不知道，都要主動打電話聯繫。受理時間是每天上午8點到晚上8點中午沒有休息。

為了提醒民眾前來申請，水利會請里長廣播或請宣傳車宣傳，但太早或太晚還會有人抗議；要注意的是今年補助實際耕作者，地主跟承租者多會先協調，如果兩者都來申報，也有人好幾件會來抽單，如果沒有協調都來申報也會先受理，待審核時再討論如何協調認定。

農田水利署嘉南管理處表示，本次停灌補償分兩樣態，第一樣態為停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；第二樣態是不種稻僅翻耕，或種植非農糧署獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。

農委會公布明年台南第一期稻作停灌區包含新營、柳營、白河、後壁、東山、下營、六甲、官田、新化、麻豆、鹽水等11個行政區。

農田水利署嘉南區工作站受理110年一期作曾文、烏山頭水庫停灌補助申請。記者吳淑玲／攝影
農田水利署嘉南區工作站受理110年一期作曾文、烏山頭水庫停灌補助申請。記者吳淑玲／攝影

水利署 白河

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