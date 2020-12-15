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影／115年老糖廠散發糖蜜香 台糖善化糖廠今拋蔗開工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台糖善化糖廠今開工，甫採收的甘蔗卸載準備壓榨製糖。記者謝進盛／攝影
台糖善化糖廠今開工，甫採收的甘蔗卸載準備壓榨製糖。記者謝進盛／攝影

全台「唯二」仍在製糖的台糖善化糖廠，今天舉行109/110年期製糖開工典禮，台糖董事長陳昭義帶領員工虔誠焚香祝禱，進行傳統拋蔗儀式，祈求工期平安，預計明年3月21日完工。廠方說，今年雨水少，產糖率應會大幅優於往年。

台糖善化糖廠已有115年歷史，高聳巨大煙囪是善化著名地標，也是台糖全台兩座仍持續製糖的糖廠，雲林虎尾糖廠已於本月10日開工，善糖今日啟動製糖作業，除陳昭義外，善化區長方澤心及本身曾是善化糖廠員工的台南市議員陳秋宏等人也出席。

開工典禮由陳昭義帶領員工虔誠焚香祝禱，進行傳統拋蔗儀式，祈求工期平安，隨即展開各項作業，載運甘蔗車輛魚貫進出，工人穿梭廠區一再檢視各機具，陳昭義要求落實工安，相關製糖作業貫徹標準作業流程。

台糖表示，善化糖廠109/110年期製糖作業開工後，預計110年3月21日完工，總開工天數96天，預估採收甘蔗23.5萬公噸，生產2.16萬公噸本土二砂及12公噸古早糖，開工期間台糖將盡全力監督採收、搬運等相關安全措施及環境問題。

台糖指出，今年雨水少，甘蔗品質佳，開工期若氣候穩定、運轉順利，產糖量可望超越上年期(產糖率9.20%)生產目標。此外，善化糖廠自從推出「善糖古早糖」後，受到市場熱烈歡迎、供不應求，今年也將繼續生產，並提供170公克、300公克及600公克包裝規格，讓消費者有更多選擇。

台糖指出，今年因應疫情，善糖開工期間不開放民眾參訪，但歡迎大家來廠區內的善糖文化園區走走，園區內有咖啡坊、烘焙坊、特色餐飲、台灣古典文學之祖沈光文紀念會館、南亭(曲水流觴)及美輪美奐的園藝造景。漫步沉浸在老糖廠特有復古氛圍，感受糖業文化的雋永魅力。

善化糖廠今開工，廠區開始忙碌。記者謝進盛／攝影
善化糖廠今開工，廠區開始忙碌。記者謝進盛／攝影
台糖善化糖廠今開工，甫採收的甘蔗卸載準備壓榨製糖。記者謝進盛／攝影
台糖善化糖廠今開工，甫採收的甘蔗卸載準備壓榨製糖。記者謝進盛／攝影
善化糖廠開工，工人開著大機具忙將甘蔗清運準備製糖。記者謝進盛／攝影
善化糖廠開工，工人開著大機具忙將甘蔗清運準備製糖。記者謝進盛／攝影
善化糖廠高聳煙囪是善化著名地標。記者謝進盛／攝影
善化糖廠高聳煙囪是善化著名地標。記者謝進盛／攝影
台糖善化糖廠今開工，廠方安排簡單開工祭拜，祈求工期平安。圖／善化糖廠提供
台糖善化糖廠今開工，廠方安排簡單開工祭拜，祈求工期平安。圖／善化糖廠提供

甘蔗 工安 疫情

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