影／115年老糖廠散發糖蜜香 台糖善化糖廠今拋蔗開工

全台「唯二」仍在製糖的台糖善化糖廠，今天舉行109/110年期製糖開工典禮，台糖董事長陳昭義帶領員工虔誠焚香祝禱，進行傳統拋蔗儀式，祈求工期平安，預計明年3月21日完工。廠方說，今年雨水少，產糖率應會大幅優於往年。

台糖善化糖廠已有115年歷史，高聳巨大煙囪是善化著名地標，也是台糖全台兩座仍持續製糖的糖廠，雲林虎尾糖廠已於本月10日開工，善糖今日啟動製糖作業，除陳昭義外，善化區長方澤心及本身曾是善化糖廠員工的台南市議員陳秋宏等人也出席。

開工典禮由陳昭義帶領員工虔誠焚香祝禱，進行傳統拋蔗儀式，祈求工期平安，隨即展開各項作業，載運甘蔗車輛魚貫進出，工人穿梭廠區一再檢視各機具，陳昭義要求落實工安，相關製糖作業貫徹標準作業流程。

台糖表示，善化糖廠109/110年期製糖作業開工後，預計110年3月21日完工，總開工天數96天，預估採收甘蔗23.5萬公噸，生產2.16萬公噸本土二砂及12公噸古早糖，開工期間台糖將盡全力監督採收、搬運等相關安全措施及環境問題。

台糖指出，今年雨水少，甘蔗品質佳，開工期若氣候穩定、運轉順利，產糖量可望超越上年期(產糖率9.20%)生產目標。此外，善化糖廠自從推出「善糖古早糖」後，受到市場熱烈歡迎、供不應求，今年也將繼續生產，並提供170公克、300公克及600公克包裝規格，讓消費者有更多選擇。