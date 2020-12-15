雲林工藝之光 3傑出工藝師獲中央授證

雲林縣工藝師陳明洲、林佩瑩、周秀惠獲選文化部「台灣工藝之家」傑出工藝家認證，三位工藝師13日北上參加授證典禮，縣府文化觀光處今天表示，雲林傳統工藝幾經淬煉、頂真的技術，結合藝術美學概念實踐，充分展現紮實根基與美好文化底蘊，今獲殊榮，地方與有榮焉。

文觀處長陳璧君表示，台灣工藝之家為國立臺灣工藝研究發展中心推動傑出工藝家認證之機制，自民國93至101年，歷經五屆評選，全國計有145位授證並正式掛牌，帶動民眾認識台灣工藝創作環境，並結合觀光，發展工藝文化觀光產業。

陳璧君說，縣府近年極力扶植工藝文化，今年第6屆台灣工藝之家有全國86位工藝家參選，而進入決審的54位工藝師中，有25位工藝師脫穎而出，獲選傑出工藝家認證殊榮，雲林縣有傳統工藝協會3位工藝師陳明洲、林佩瑩、周秀惠獲選。

陳璧君表示，獲證工藝師包括北港粧佛工藝師陳明洲、北港拼布工藝周秀惠、虎尾纏花工藝林佩瑩；其中陳明洲、周秀惠更獲選雲林縣北港街角藝事館改造工坊計畫，透過空間改造，將觀光點串成線與面，再現北港經典小鎮工藝之美；林佩瑩則以特殊纏花、傳統供神花（春仔花）、錫雕、剪絨等工藝聞名。