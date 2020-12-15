台灣最大曾文水庫見底 驚見天然高爾夫球場！

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
曾文水庫蓄水量僅22.44%，在南部水庫蓄水量排名敬陪末座。圖／經濟部水利署提供
曾文水庫蓄水量僅22.44%，在南部水庫蓄水量排名敬陪末座。圖／經濟部水利署提供

台灣南部水情吃緊，有攝影師空拍曾文水庫赫見大半見底，長滿青草，彷彿是一望無際的大草原，照片放上網，網友戲稱是天然高爾夫球場，足見南部缺水嚴重性。

台灣蓄水量第一大的曾文水庫，總容量為708百萬立方公尺，位於台南縣楠西鄉和嘉義縣大埔鄉交界處，滿水面積1,714公頃，滿水位為230公尺，如今水位降至203.52公尺，蓄水率22.44%，有效蓄水量僅1億1413萬噸。

曾文水庫提供南部農業用水，經水利署及農田水利署評估目前蓄水率，無法供應農業所需約2.3億噸用水，為避免後續供灌水量不足影響稻作生產，並整體考量公共用水系統至明年5月底用水需求，因此中央災害應變中心決定明年1期稻作停灌。

攝影師呂竑毅將曾文水庫空拍圖放到臉書分享，他說，分享這些照片不是要大家欣賞美景，而是呼籲民眾節約用水。

曾文水庫著名地標八角樓，在水情吃緊下浮出水面。圖／攝影師呂竑毅提供
曾文水庫著名地標八角樓，在水情吃緊下浮出水面。圖／攝影師呂竑毅提供
攝影師呂竑毅空拍曾文水庫，驚見大半水庫見底，綠草如茵，被網友戲稱為高爾夫球場。圖／攝影師呂竑毅提供
攝影師呂竑毅空拍曾文水庫，驚見大半水庫見底，綠草如茵，被網友戲稱為高爾夫球場。圖／攝影師呂竑毅提供
曾文水庫目前蓄水率22.44%，大半庫底浮現。圖／攝影師呂竑毅提供
曾文水庫目前蓄水率22.44%，大半庫底浮現。圖／攝影師呂竑毅提供

水庫 空拍

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