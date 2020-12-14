冬季泡湯 歌手馬丁賀肯斯與李美潔體驗關子嶺魅力

耶誕跨年活動將至，台南市政府今年再次邀請荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)，以及英國古典流行跨界歌手李美潔(Mary Jess)到訪台南，市長黃偉哲特推薦可前往白河關子嶺泡溫泉、吃甕仔雞，欣賞迷人冬季景致。

馬丁賀肯斯與李美潔今受台南市府之邀，除體驗關子嶺獨有的黑泥漿溫泉及甕仔雞外，也到訪國定三級古蹟火山碧雲寺，欣賞閩南式的廟宇建築及台南山區的秀麗景緻。

馬丁賀肯斯與李美潔還品嘗了口感香醇的東山咖啡，散發的咖啡與果香讚嘆不已，直呼住在台南真的很幸福。

黃偉哲說，今年市府推出關子嶺跨年三部曲活動，包含泡湯賞夕陽、吃辦桌料理、欣賞連線演唱會等，不只推薦馬丁與李美潔來，也推薦國內外民眾一起來體驗獨特的台南行程，用溫泉洗掉令人不快的2020。