南市明年新增安心即時上工1284職缺 即日受理登記

台南市安心即時上工計畫，明年將新增1284個職缺，即日起受理登記，預計明年1月起陸續上工，最長可工作6個月，勞工局呼籲求職者把握機會登記，額滿為止。

台南市政府說，「安心即時上工計畫」，執行期限延長至110年6月30日，市府各局處彙整各職缺共新增1284個職缺，即日起可分別至勞動部雲嘉南分署台南、永康、新營三就業中心及各勞工局各就服站台申請登記，預計明年1月開始上工，每月最多工作80小時，每小時工作津貼160元，工作期間最長至110年6月30止。

本次新增職缺工作內容網羅各行業，如電腦文書、檔案管理、旅遊優化、防疫工作、環境整理等，讓受疫情影響非典型、減班休息勞工，能依照個人屬性及專長，選擇適性工作，以增加工作收入，其中，也新增許多身心障礙優先職缺，歡迎身心障礙朋友登記。

勞工局表示，民眾參加「安心即時上工計畫」，只要在登記日前一年內曾參加過勞保即符合資格，最長工作期間6個月；意即曾參加過「安心即時上工計畫」滿6個月者，將無法重複登記參加或前後參加職缺期間加計滿6個月即須終止進用，以嘉惠更多有工作需求者。有意者自即日起可向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署所屬就業中心及本府勞工局職訓就服中心所屬就業服務台辦理登記。洽詢電話台南就業中心（06）2371218、永康就業中心（06）2038560、新營就業中心（06）6328700。