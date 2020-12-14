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北港朝天宮水陸大法會 10萬個防菌口罩贈信眾

中央社 / 雲林縣14日電

雲林縣北港朝天宮明天起舉辦為期14天的水陸大法會，祝禱疫情止息，為落實防疫，會場擺設可殺菌空氣清淨機及搭配熱顯影體溫快篩機，並訂製10萬個防菌口罩贈參與法會的信眾。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天接受媒體聯訪時表示，為了發揚媽祖慈悲為懷精神，祈求武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情早日止息，從15日起舉辦為期14天「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，為全世界祈福，讓信眾和所有生靈能夠平安、健康。

根據朝天宮統計，報名參與法會信眾逾3萬人，為配合政府防疫政策，朝天宮與企業合作，法會會場上擺設多項科技防疫設備，包括可滅菌的空氣清淨機及能夠即時監測人體體溫的熱顯影體溫快篩機。

另外，朝天宮也訂製10萬個、含銅離子層與鋅離子層、竹炭裡布、PTFE薄膜7層防菌口罩，兼具抗菌、防水、透氣功能，將贈送給參與法會信徒與宮廟，也鼓勵信眾透過網路直播參與法會，減少群聚，一起防疫。

朝天宮提醒民眾，根據中央流行疫情指揮中心規定，民眾出入醫療照護、大眾運輸、觀展觀賽、休閒娛樂、生活消費、教育學習、宗教祭祀及洽公場所等8大類場域，都應佩戴口罩，違者可處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

北港朝天宮 疫情 口罩

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