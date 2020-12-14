水情吃緊 嘉義市立棒球場前噴泉暫停演出

因應水情吃緊，嘉義市政府表示，市立棒球場前的「七虎耀諸羅」乾式噴泉自今天起暫停演出。另外，蘭潭水庫水位持續下降，音樂噴泉水舞近期也將暫停演出。

嘉義市觀光新聞處人員今天表示，嘉義市首座人工草皮滑草場、星光大滑梯及「七虎耀諸羅」乾式噴泉已於日前啟用，成為嘉義市新遊憩地點，吸引許多家長帶著小朋友到場遊玩。

觀光新聞處指出，嘉義市的水情燈號為黃燈（減壓供水），因應水情吃緊，並配合經濟部節約用水政策，「七虎耀諸羅」乾式噴泉於今天起暫停演出，待水情穩定後，再告示開放日期。而蘭潭水庫水位持續下降，近期將暫時停止音樂噴泉水舞演出。

自來水公司第五區管理處副處長吳界明指出，位於嘉義縣的仁義潭水庫今天有效蓄水量為1778.9萬立方公尺、有效蓄水率約70.26％；位於嘉義市的蘭潭水庫有效蓄水量618.4萬立方公尺、有效蓄水率約66.79％。

吳界明表示，因今年無颱風侵台，加上明年反聖嬰影響，春雨可能偏少，為減緩供水壓力，已成立旱災災害緊急應變小組，滾動檢討各地供水情形，監控水情加強用水管理。

自來水公司第五區管理處呼籲民眾養成節約用水習慣，日常生活中減少澆灌、洗車及沖洗外牆等非急需或非必要用水，更要定期檢查家中用水設備預防漏水，大家一起抗旱節水。