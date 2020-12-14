萬人不怕！朝天宮大法會明登場 引進新科技電子樹防疫

雲林縣北港朝天宮舉辦建廟三百年來第一場「悲心廣行」水陸大法會，邀請高雄元亨寺高團進駐，展開14天法會，明天起7大法壇同步登場誦經，預估有萬人參加，共同祈禱送走庚子疫災，迎接安康的新年，朝天宮防疫有道，同時引進最新科技「防疫電子樹」設立在各法壇，確保信眾健康。

疫情肆虐全球，目前每天確診人數仍不斷盤升，北港朝天宮將從明天起14天，邀請高僧團展開水陸祈安大法會，並在朝天宮週邊媽祖景觀公園、朝聖文旅地下室等地搭設法壇展，同時打造一座25台尺法船，副總統賴清德明天將參加開壇法會，一起祝禱國泰民安。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，今年庚子年疫情嚴重，期待藉由這次以道釋合一的水陸大法會，為國家祈福，讓全球疫情早日遠離，黎民安康。目前為止有超過兩萬人報名，明天更將有大批民眾前來參加法會，所以廟方對各項防疫作好萬全準備。

蔡咏鍀表示，廟方引進最新科技ECOHEAL光合電子樹，搭配Bobii（保庇）熱顯影體溫快篩機，安裝在法會會場四周，打造無死角的防疫系統，讓參拜的信眾多一分保護更加安心。

朝天宮感謝展躍公司提供最新科技產品供廟方防疫，蔡咏鍀說，電子樹是最新防疫科技產品，可改善室內空氣品質，環保無耗材，採用寬頻譜多波長專利，以特殊進口燈管進行光合離子化(PHIT)，達到水氧分解電勢轉換高效淨化因子，360度淨化空氣。

蔡咏鍀說，這套設備已獲SGS空氣細菌抑菌及各大學甲醛去除、流感病及毒腸病毒抑制、臭氧及PM2.5的檢測認證，可滅菌除味，最新的熱感應器遇發燒者不僅發出聲音提醒，並馬上拍照存檔以利後續追蹤，感謝展躍公司率先提供給朝天宮使用，打造「科技防疫法會」。